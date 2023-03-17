Правительство Словакии одобрило передачу МиГ-29 Украине

Правительство Словакии в пятницу одобрило безвозмездную передачу истребителей советского производства МиГ-29 Украине. Об этом сообщил временно исполняющий обязаннгости премьера Эдуард Хегер.

Словакия тем самым стала второй страной, которая официально подтвердила передачу Украине истребителей. Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что уже в ближайшее время Киев получит 4 МиГ-29, бывших на вооружении этой страны.

Когда конкретно будут переданы самолёты- пока не уточняется. На вооружении у Словакии до сентября прошлого года было 11 самолётов советского производства, власти заявляли о готовности передать Украине 10, один будет отправлен в музей. Также Украине передадут 3 истребителя, снятых с вооружения раньше - по всей видимости, их используют на запчасти.

Словакия отказалась от МиГ-29, договорившись о поставках американских F-16. До того, как они будут поставлены, воздушное пространство страны патрулируют самолёты ВВС соседней Чехии.

Кроме МиГ-29, Украина получил от Словакии также зенитно-ракетный комплекс "Куб".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что намерения Словакии и Польши поставить Украине истребители "напоминают попытки утилизации старой ненужной техники". По его словам, самолёты "подлежат уничтожению", а их поставка не изменит ход боевых действий.

Правительство Словакии активно поддерживает Украину в войне с Россией, ранее страна поставила Киеву советские зенитные ракетные комплексы ПВО С-300, гаубицы Zuzana 2 и другую военную технику. При этом правительство сейчас технически находится в отставке, на сентябрь назначены досрочные выборы и, по опросам, успеха могут добиться силы, настроенные на сворачивание поддержки Украине.

Накануне президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава направит Украине четыре боеготовных истребителя МиГ-29 в течение ближайших дней и продолжит поставки такой техники в будущем.

Сейчас, согласно открытым данным, у Польши есть 28 истребителей МиГ-29, из слов Дуды следует, что в рабочем состоянии – 16 из них. Часть может быть поставлена на детали или отремонтирована.

МиГ-29 используется украинскими ВВС, до начала войны, согласно справочнику World Air Forces 2022, в Украине был 51 такой самолёт с учётом учебно-боевых. Справочник Military Balance сообщил о 37 таких истребителях. Достоверно известно о гибели как минимум 18 из них, их обломки попали на фотографии и видео. Реальные потери, с учётом повреждённых или разрушенных на аэродромах, могут быть выше.