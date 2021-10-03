Правительство ЦАР обвинило инструкторов в убийствах и пытках

Российские военные инструкторы в Центральноафриканской республике в этом году неоднократно нарушали права человека, участвуя во внутреннем конфликте в стране. Об этом говорится в правительственном докладе, опубликованном в ЦАР в воскресенье 3 октября. Как подчёркивает агентство Reuters, в докладе подтверждаются свидетельства, опубликованные в июне этого года в докладе ООН.

Правительственые войска ЦАР, поддерживаемые миротворцами ООН, российскими и руандийскими военными, вели борьбу с повстанцами, которые не соглашаются с результатами декабрьских выборов президента. На выборах прошлого года Фостин-Арканж Туадера был провозглашён победителем. Начавшееся ожесточённое вооружённое противоборство между противниками и армией завершилось изгнанием повстанцев из столицы, города Банги.

Правительство начало расследование фактов нарушений прав человека во время боёв между армией и противниками президента. Наблюдатели ООН пришли к выводу, что войска Центральноафриканской республики и российские военные инструкторы убивали мирных жителей, занимали школьные здания и занимались мародёрством. Правительство зарегистрировало 103 факта нарушений прав человека, к которым причастны инструкторы из России, правительственные войска и повстанцы. В докладе правительства ЦАР говорится, что все стороны допускали убийства мирных жителей, задерживали гражданских лиц и подвергали их пыткам.

В докладе говорится, что к некоторым из описанных инцидентов были причастны российские инструкторы. Однако, как сообщает агентство Reuters, авторы доклада не приводят доказательств или неопровержимых свидетельств совершения преступлений.



В докладе сообщается, что обвинения против российских военных задокументированы для передачи российским судебным органам. Некоторые из инструкторов уже были отправлены в Россию.

Россиский МИД не ответил на просьбу агентства Reuters о комментарии. Российские официальные лица и прежде отвергали обвинения против военных инструкторов из России.