В 2024 году российское правительство запланировало выделить на программы патриотического воспитания граждан 45,85 миллиарда рублей, 17 из них достанутся созданной в декабре организации "Движение первых". Об этом пишет РБК.

Журналисты изучили внесённый в Госдуму проект федерального бюджета. В 2024 на реализацию федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" запланировано потратить на 6 миллиардов больше, чем в 2023. Ещё в 2022 году на программу было выделено 4,9 миллиарда.

Помимо "Движения первых", бюджет планирует профинансировать молодёжную "Юнармию", конкурс "Большая перемена", программу для начальной школы "Орлята России".

Канал Настоящее время напоминает, что ранее Президентский фонд культурных инициатив выделил 1,6 миллиарда рублей победителям специального конкурса в области культуры, искусства и креативных индустрий. В их числе – патриотические сериалы, фильмы и комиксы, а также песенный конкурс Олега Газманова.