Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Человек имеет право. Подкаст
Подписаться
Человек имеет право. Подкаст

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Право не отвечать. Как новые технологии разрушают приватность

Право не отвечать. Как новые технологии разрушают приватность
Embed
Право не отвечать. Как новые технологии разрушают приватность

No media source currently available

0:00 0:30:25 0:00
Скачать медиафайл

Что важнее: скорость и удобство или анонимность и приватность. Почему стало считаться невежливым звонить без предупреждения и отправлять голосовые сообщения. Что такое цифровой этикет, кто устанавливает правила электронного общения и при чём здесь министр труда Французской Республики.

Что важнее скорость и удобство или анонимность и приватность. Почему мы добровольно отказываемся от права на невмешательство в частную жизнь. Почему стало считаться невежливым звонить без предупреждения и отправлять голосовые сообщения. Что такое цифровой этикет, кто устанавливает правила электронного общения и при чём здесь министр труда Французской Республики.

В подкасте участвуют:

Станислав Селезнёв, адвокат, старший партнер проекта "Сетевые Свободы",
Ольга Лукинова, автор книги и телеграм-канала "Цифровой этикет"

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG