Право не отвечать. Как новые технологии разрушают приватность

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Что важнее скорость и удобство или анонимность и приватность. Почему мы добровольно отказываемся от права на невмешательство в частную жизнь. Почему стало считаться невежливым звонить без предупреждения и отправлять голосовые сообщения. Что такое цифровой этикет, кто устанавливает правила электронного общения и при чём здесь министр труда Французской Республики.



В подкасте участвуют:



Станислав Селезнёв, адвокат, старший партнер проекта "Сетевые Свободы",

Ольга Лукинова, автор книги и телеграм-канала "Цифровой этикет"



