Право, права и бисексуальный Христос. Блогеры о статье Сергея Лаврова

Сергей Лавров, который недавно вошёл в предвыборную пятёрку "Единой России", написал программную статью "О праве, правах и правилах"(она вышла на сайте министерства иностранных дел, а также в "Коммерсанте" и журнале "Россия в глобальной политике").

Начнём с самого ударного и понравившегося публике отрывка:

В школах ряда западных стран детей в рамках учебных программ убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом. Попытки вменяемых политиков оградить детей от агрессивной пропаганды ЛГБТ наталкиваются на воинственные протесты в «просвещенной Европе». Идет атака на основы всех мировых религий, на генетический код ключевых цивилизаций планеты. США возглавили откровенное государственное вмешательство в дела церкви, в открытую добиваясь раскола мирового православия, в ценностях которого усматривается мощное духовное препятствие на пути либеральной концепции безграничной вседозволенности.

Николай Ляскин:

Бедные дети чиновников. В том числе и самого Лаврова.

Как же им не легко учиться на Западе.

Они просто каждый день мечтают перевестись в университеты Липецка и Твери.

Михаил Виноградов:

Сергей Лавров возмущен попытками неких западных школ рассказывать ученикам, что Христос был бисексуалом.

Самого Лаврова в школе учили, что Христа и вовсе не было - и ничего, вышел в люди, министром стал.

Глеб Морев:

Министр Лавров, говорят, опубликовал статью, в которой возмущается тем, что в некоторых школах учат, что Христос был бисексуалом.

А я сегодня опубликовал статью про поэта Н. А. Клюева, которого тоже проходят в некоторых школах и который считал, что Христос был не би-, а гомосексуалом.

Если бы министр Лавров не писал на досуге графоманских стихов, а читал классическую русскую поэзию и о ней, то в его жизни было бы меньше удивлений и писания глупых статей ему тоже удалось бы избежать.

Игорь Эйдман:

Путинский министр Лавров возмущается: "В школах ряда западных стран детей в рамках учебных программ убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом". Вот ведь врут гейевропейцы. А в России все знают, что Христос придерживался традиционной сексуальной ориентации, создал крепкую многодетную семью, был русским патриотом и советским офицером, спас мир от фашизма и первым полетел в космос, вернул Крым в "родную гавань" и разбомбил исламистов в Сирии, защитил задницы россиян от происков США и ЛГБТ. Отец его был Иосиф (Виссарионович), а фамилия его Путин. Христос Иосифович Путин смотрит на вас со всех телеикон страны.

Александр Плющев:

Да-да, стенания про то, как обижают Иисуса, особенно смешно слышать от члена КПСС с 1972 года.

Дмитрий Колезев:

Какая прелесть: Лавров в статье в "Коммерсанте" рассказывает, что детей на Западе якобы учат тому, что Христос был бисексуалом («В школах ряда западных стран детей в рамках учебных программ убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом»). Но, похоже, это его утверждение основано всего лишь на одном ролике в австралийском ТикТоке. А потом некоторые граждане России верят, что вот придут солдаты НАТО и заставят всех стать геями.

Леонид Волков:

Фиксация Лаврова на сексуальности (около)исторических персонажей сама по себе весьма примечательна, но отдельно хочется спросить, что бы сейчас Лавров подумал о длинноволосом 33-летнем мужчине, который ходит в платье, не имеет ни жены, ни детей, не выказывает какого-то интереса к женщинам, все время проводит в чисто мужской компании, а единственное упоминание о его сексуальности в публичных источниках — это поцелуй с другим мужчиной.

Но в целом вся его "статья" — это не просто какой-то невероятный фейспалм, это такое подведение итоговой черты под 20 годами российской дипломатии при Путине. Со всеми разругались, все враги, никто нас не понимает, и вообще у них Иисус какой-то не такой.

Мало кто нанес больше время имиджу России, чем гражданин Лавров и его ведомство, и нам это годами потом разгребать и разгребать.

Ещё пара цитат из Лаврова, чтобы примерно понимать, что это за текст (всем любопытствующим, конечно, стоит прочесть целиком):

И все же главный пафос анонсированных подходов Запада сконцентрирован на внутреннем устройстве «недемократических» стран и на решимости менять их по своим лекалам, добиваясь таких перемен в организации жизни общества, которые соответствовали бы продвигаемому Вашингтоном и Брюсселем видению демократии. Отсюда – требования к Москве и Пекину (да и всем остальным) следовать западным рецептам по вопросам прав человека, гражданского общества, оппозиции, средств массовой информации, функционирования государственных структур, взаимодействия между ветвями власти. Провозглашая своё «право» вмешиваться во внутренние дела других стран в интересах насаждения демократии в его понимании, Запад немедленно теряет интерес к разговору, как только мы предлагаем обсудить задачи демократизации международных отношений, включая отказ от высокомерия и готовность работать на основе общепризнанных принципов международного права, а не «правил». Наращивая санкции и прочие меры незаконного давления на суверенные правительства, Запад насаждает тоталитаризм в мировых делах, занимает имперскую, неоколониальную позицию по отношению к другим странам: у себя дома внедряйте нужную мне модель демократии, а во внешних делах о демократии не беспокойтесь, мы все решаем сами, ведите себя смирно, а то накажем.[...]

Кстати, интересная деталь: в русском языке «право» и «правило» - однокоренные слова. Для нас настоящее, справедливое правило неотделимо от права. В западных языках иначе. В английском, например, право – «law», а правило – «rule». Чувствуете разницу? «Rule» – это больше не про право (в смысле общепризнанных законов), а про то, какие решения принимает тот, кто правит, управляет. Также отметим, что однокоренное слово с «rule» – «ruler», одно из значений которого – линейка. Получается, что своей концепцией «правил» Запад хотел бы всех выстроить по своей линейке, в свою шеренгу.

Размышляя о лингвистических и мировоззренческих традициях и чувствах разных народов, уместно вспомнить, как Запад оправдывает безоглядное расширение НАТО на Восток к российским границам. Когда мы напоминаем о дававшихся Советскому Союзу заверениях, что этого не произойдет, нам отвечают: ну, ведь это были просто устные обещания, документов никто не подписывал. Не приживется на Западе древний российский обычай, когда ударили по рукам – без всяких документов – и свято держат свое слово.

Михаил Шевелёв:

Очень сильное впечатление произвела последняя публицистическая работа министра иностранных дел Лаврова.

Со времен брошюры «Агитатор на колхозном стане» не встречал такого стилистически выверенного произведения.

Фёдор Крашенинников:

Краткое содержание дремучей статьи Лаврова прямолинейно и уныло:

1) Все все неправильно понимают - одни мы все правильно понимаем.

2) Все все неправильно делают - а мы все правильно делаем.

3) Мы всегда правы- а все остальные всегда неправы.

4) Мы одни против целого мира, жмемся к Китаю, но при этом в изоляции, конечно же, Запад.

Срамота.

Александр Подрабинек:

Не дай бог, Запад поймается на эту удочку и устами самых циничных и лукавых своих политиков скажет: «А что в самом деле? Они другие. Не всем же быть одинаковыми. У них другие ценности».

Власть – это не мы. Они нас не представляют! Отменив сменяемость власти и превратив выборы в дешевое шоу, они по праву лишили себя возможности представлять страну. Если на практике они еще представительствуют, то только потому, что Запад привык действовать по давно установленным правилам и наверное еще не скоро введет необходимые поправки. Смысл этих поправок должен состоять в том, что с бандитами, захватившими власть, не следует вести никаких переговоров, кроме переговоров о сдаче и последующем судебном разбирательстве в международных судах.

Сергей Абашин:

Интересно, что Лавров активно использует антиколониальную риторику. Там у него и "коллективный исторический Запад", который "доминировал 500 лет над всеми". И свои "тысячелетние цивилизации" у России и Китая, у которых "свои традиции, свои ценности, свой образ жизни". Даже слово "неоколониализм" вспоминает. Всё было бы верно, если бы в качестве жертв колониализма рассматривались бывшие реальные колонии. Но ведь смысл заявления Лаврова не про защиту слабых и подчинённых, а про то, что Россия и Китай, их силовые и финансовые элиты, должны в этой неоколониальной системе получить свои собственные колонии. Справедливость, по его логике, не в том, чтобы вообще избавиться от колониализма, а в том, чтобы признать кремлёвскую долю колониальной добычи. "Свои традиции, ценности, образ жизни" - это эвфемизм собственной колониальной истории, подчинения и угнетения, которые нынешний Кремль хотел бы сделать своим легитимным и всеми признанным правом.

Олег Лекманов:

Наивный вопрос

Как должен быть назван руководитель, который ухитрился нормальные и даже дружеские взаимоотношения с соседними, скажем так - коллективами, за время своего руководства превратить во враждебные - на грани мордобоя? И объяснить это может единственным доводом: «А чего они нас не уважают?»

Максим Дбар:

Конечно, стоило столько лет изображать просвещенного и компетентного, но циничного и готового служить дьяволу технократа-министра, чтобы потом одной статьей перечеркнуть все и поверх перечеркнутого написать: я старый, впавший в маразм идиот

Сергей Смирнов:

Очень показательно как Лавров превратился из дипломата и современного человека в автора колонки в стиле газеты "Завтра" 1997 года. Абсолютно уверен она бы там смотрелась вполне органично. И это конечно большая победа Проханова, надо признать.

Другой вопрос, как человек, с вполне современными взглядами, дипломат, который еще лет 10 назад грозился уйти в отставку из-за новой антизападной риторики, теперь такой (всю колонку почитайте в Коммерсанте) Вынужден? Или всегда был таким? А может быть за 10 лет произошли реальные изменения внутри и он правда так теперь считает? Прямо интересно! Завораживающий процесс, ничего не скажешь

Аббас Галлямов:

Вряд ли единороссы собираются выиграть кампанию с помощью тех идеологем, которые предъявил сегодня Лавров. Мода на прочитанные сегодня министром заклинания уже прошла. Половина избирателей отреагирует на них равнодушно, а другая половина - с раздражением. Опять, мол, двадцать пять.

Думаю, что истинный адресат колонки Лаврова - не электорат, а Путин. Министра тревожит собственное будущее, вот он и хочет напомнить президенту, какой он хороший. Чтоб тот либо министром его оставил, либо уж если надумает его в Думу сослать, так тогда спикером.

Дмитрий Шушарин:

Статья Лаврова очень показательна. Она часть старой русской стратегии во внутренней и внешней политике, стратегии мифотворческой.

Сопоставим. В 1936 году принята сталинская конституция, достигнуты единство и консенсус. И тут же начинается большой террор, провозглашается обострение классовой борьбы по мере продвижения к социализму. Эксплуататорских классов в СССР нет, но враг внутренний является и врагом внешним - шпионом, наймитом мировой буржуазии.

Закончилась Вторая мировая война. СССР и Сталин на пике славы и могущества, моральный авторитет вождя огромен. Советский Союз развязывает холодную войну, не рассчитав силы. Вплоть до начала пятидесятых поражение за поражением, возникновение второго центра мирового влияния в Китае, переход к борьбе за мир.

Наше время. На выборах-2018 Путин побеждает, благодаря голосам городов-миллионников, развеян миф о путинском большинстве как слабой и патерналистски ориентированной части общества. И вновь нагнетание навального психоза, правка конституции в 2020 году. Во внешней политике победа за победой. СП-2 быть, Макрон и Меркель упрашивают ЕС вести диалог с тоталитарной Россией, у Байдена нет внятной стратегии по отношению к Кремлю. И появляется статья о русофобском наступлении и заговоре мирового тоталитаризма против России.