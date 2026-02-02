Суд в Санкт-Петербурге приговорил к 15 годам колонии строгого режима православного блогера и участника войны против Украины Клауда Роммеля по делу об изнасиловании ребенка. Об этом сообщает пресс-служба городских судов.

По версии следствия, с января 2021 года по февраль 2024 года Роммель неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2013 года рождения. Потерпевшей является дочь сожительницы Роммеля, после возбуждения дела ребенка поместили в приют.

Сам обвиняемый вину отрицал, утверждая, что делал ребенку "медицинский массаж".

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку в отношении Роммеля в феврале 2024 года после того, как крестная мать девочки написала на него заявление. Как писала "Фонтанка", тогда было установлено, что Роммель и его сожительница расстались, после чего мужчина на протяжении года жил в отдельной комнате с ее 10-летней дочерью.

На тот момент Роммель неофициально работал в церкви и вел православный блог на YouTube. После начала проверки мужчина ушел добровольцем на войну в Украину, а в августе 2024 года вернулся на лечение из-за полученного ранения. Он был задержан 30 сентября на выходе из госпиталя: сначала суд отправил его под надзор командиров в воинскую часть в Луге из-за действующего контракта с Минобороны, а затем перевел в СИЗО.



