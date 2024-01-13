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«Православный Халифат» принимает извинения. «Кровники» Кадырова. Большое интервью дочери Путина | Грани времени с Мумином Шакировым

«Православный Халифат» принимает извинения. «Кровники» Кадырова. Большое интервью дочери Путина | Грани времени с Мумином Шакировым
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«Православный Халифат» принимает извинения. «Кровники» Кадырова. Большое интервью дочери Путина | Грани времени с Мумином Шакировым

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Итоги недели подводит Мумин Шакиров. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И(ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ШАКИРОВЫМ МУМИНОМ ШАКИРОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ШАКИРОВА МУМИНА ШАКИРОВИЧА. 18+

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Итоги 02-й недели 2024 года подводит Мумин Шакиров с юристом Ильёй Шаблинским, религиоведом Сергеем Чапниным, правозащитником и чеченским оппозиционером Абубакаром Янгулбаевым и блогером Anton S.

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