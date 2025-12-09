Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Человек имеет право. Подкаст
Подписаться
Человек имеет право. Подкаст

Подписаться

Apple Podcasts Spotify CastBox YouTube Подписаться

Правосудие Зазеркалья. Как в России приговорили судей из Гааги

Правосудие Зазеркалья. Как в России приговорили судей из Гааги
Embed
Правосудие Зазеркалья. Как в России приговорили судей из Гааги

No media source currently available

0:00 0:29:56 0:00
Скачать медиафайл

Мосгорсуд вынес приговор судьям и прокурору Международного уголовного суда, в частности, за незаконное уголовное преследование Владимира Путина – в марте 2023 года прокурор МУС выдал ордер на его арест. Что значит этот приговор и в чем причины кризиса доверия международному правосудию

Мосгорсуд вынес приговор судьям и прокурору Международного уголовного суда, в частности, за незаконное уголовное преследование Владимира Путина – в марте 2023 года прокурор МУС выдал ордер на его арест. Что значит этот приговор и в чем причины кризиса доверия международному правосудию.

Гость подкаста:

Глеб Богуш, юрист, научный сотрудник Кёльнского университета, специалист в области международного права

Подкаст о том, как появился, как устроен и как работает Международный уголовный суд, можно послушать здесь


Выпуски

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
XS
SM
MD
LG