Правосудие Зазеркалья. Как в России приговорили судей из Гааги

Мосгорсуд вынес приговор судьям и прокурору Международного уголовного суда, в частности, за незаконное уголовное преследование Владимира Путина – в марте 2023 года прокурор МУС выдал ордер на его арест. Что значит этот приговор и в чем причины кризиса доверия международному правосудию.

Гость подкаста:

Глеб Богуш, юрист, научный сотрудник Кёльнского университета, специалист в области международного права

