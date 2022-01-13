Правозащитник Владимир Шнитке умер от коронавирусной инфекции

Правозащитник и диссидент Владимир Шнитке скончался 12 января на 84 году жизни в Санкт-Петербурге в городской больнице святого Георгия от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил на сайте центра "Возвращённые имена" историк Анатолий Разумов.

Шнитке родился в 1939 году в Ленинграде, пережил там блокаду, в 1964 году вошёл в состав диссидентской группы "Колокол", был арестован, но отпущен, помогал семьям арестованных. В 1989 году, вместе с другими участниками группы "Колокол", вступил в Санкт-Петербургское общество "Мемориал", через пять лет стал членом правления международного и российского "Мемориалов". Был создателем петербургского отделения научно-просветительского центра "Холокост".

Шнитке долгое время занимал должность зампредседателя Петербургской Комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий, был членом Правозащитного совета города, работал в аппарате Уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова, — напоминает редакция Север.Реалии.

Он один из создателей современного облика Левашовского мемориального кладбища, бывшего расстрельного спецобъекта госбезопасности, много лет вёл митинги правозащитников на Троицкой площади и был организатором церемоний "Хотелось бы всех поимённо назвать..." в День памяти жертв политических репрессий 30 октября у Соловецкого камня.

Владимир Эдуардович много раз был гостем эфиров Радио Свобода.

Международное, Российское и Санкт-Петербургское общества "Мемориал" включены российскими властями в список так называемых иностранных агентов. В организациях с этим не согласны, решения властей были обжалованы в судах.