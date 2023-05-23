2-й Западный окружной военный суд приговорил бывшего сотрудника правозащитного центра "Мемориал" Бахрома Хамроева к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщается в телеграм-канале Центра защиты прав человека "Мемориал".

Первые три года Хамроев проведет в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима. В течение четырех лет ему запрещено администрировать интернет-ресурсы.

Хамроева задержали 24 февраля прошлого года, с тех пор он находится в СИЗО "Лефортово". Против правозащитника были возбуждены два уголовных дела: по статьям о публичном оправдании терроризма и организации деятельности террористической организации. Поводом для преследования стали шесть постов на личной странице Хамроева в фейсбуке, в которых сотрудники ФСБ увидели поддержку деятельности организации "Хизб ут-Тахрир". А организацией деятельности террористической организации посчитали, в частности, доклад о политических преследованиях, жалобы и ходатайства в суды – в том числе в ЕСПЧ.

"Мы уверены, что Бахрома Хамроева преследуют за последовательную правозащитную деятельность, которую он осуществлял в рамках Фонда правовой и социальной поддержки мигрантов "Ёрдам" ("Помощь"). Но его преследование стало для ФСБ важным инструментом давления на "Мемориал". Именно в рамках уголовного дела Бахрома в марте 2022 года ФСБ провела обыски в офисах "Мемориала"", – заявляли в Центре защиты прав человека "Мемориал".

"Мемориал" признал Бахрома Хамроева политзаключенным.