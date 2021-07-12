Правозащитника из Сочи приговорили к 250 часам обязательных работ

Суд в Сочи приговорил к 250 часам обязательных работ президента "Южного правозащитного центра" (признан в России иноагентом) Семена Симонова за неуплату штрафа по статье об "иностранных агентах". Об этом сообщил глава международной группы "Агора" Павел Чиков.

Симонова признали виновным в злостном неисполнении решения суда. По версии полиции, Симонов не выплатил 300 тысяч рублей штрафа, наложенного на НКО. Прокурор просил назначить ему 480 часов обязательных работ.

"Южный правозащитный центр" попал в реестр иностранных агентов в 2016 году из-за доклада "Правовое положение людей без гражданства — жителей Большого Сочи" и кампании "Гражданин и полиция". Суд счёл доклад и кампанию политической деятельностью. После чего центр был оштрафован и фактически прекратил работу. Попытки доказать в суде, что НКО не занималась политикой и не получала иностранного финансирования оказались безуспешными. Сейчас жалоба на это решение рассматривается Европейским судом по правам человека.

В 2017 году организацию возглавляемую Семеном Симоновым исключили из реестра НКО, выполняющих функции иностранных агентов, так как она прекратила свою деятельность.

В 2018 году Симонова уже штрафовали на 10 тысяч рублей за неуплату штрафа в 300 тысяч рублей, сообщает "Медиазона".

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >