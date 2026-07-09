Правозащитника Льва Пономарева заочно приговорили к 5,5 годам колонии

Суд в Москве заочно приговорил правозащитника Льва Пономарева к 5,5 годам колонии и 9 годам запрета на администрирование сайтов, сообщает "Медиазона".
Дело против Пономарева возбудили по двум статьям – об уклонении от исполнения обязанностей "иностранного агента" и организации деятельности "нежелательной" организации.
Первую статью правозащитнику вменили из-за отсутствия "иноагентских" плашек в публикациях, а вторую – из-за создания "Института Андрея Сахарова", который российские власти объявили "нежелательным" в июле 2025 года.
- Лев Пономарев – правозащитник, советский диссидент, впоследствии один из лидеров демократического движения в России и депутат, в последние годы оппозиционер, критик Владимира Путина и войны в Украине, был объявлен российскими властями "иностранным агентом" в конце 2020 года.
- В апреле 2022 года правозащитник уехал из России. Суды ликвидировали движение "За права человека" и правозащитную организацию "Горячая линия", которыми руководил Пономарев.