Правозащитника Льва Пономарева заочно приговорили к 5,5 годам колонии

Суд в Москве заочно приговорил правозащитника Льва Пономарева к 5,5 годам колонии и 9 годам запрета на администрирование сайтов, сообщает "Медиазона".

Дело против Пономарева возбудили по двум статьям – об уклонении от исполнения обязанностей "иностранного агента" и организации деятельности "нежелательной" организации.

Первую статью правозащитнику вменили из-за отсутствия "иноагентских" плашек в публикациях, а вторую – из-за создания "Института Андрея Сахарова", который российские власти объявили "нежелательным" в июле 2025 года.