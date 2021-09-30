Правозащитники: КГБ Беларуси задержал 50 человек за комментарии

В Беларуси в последние дни были задержаны около 50 человек по уголовным обвиненям в оскорблении госслужащего и разжигании ненависти - в связи с комментариями в соцсетях. Об этом сообщает белорусская правозащитная группа "Весна-96".

"Весна" и Белорусская служба Радио Свобода приводят фамилии задержанных и свидетельства их родственников.

Задержания связаны с комментариями по поводу видеозаписи перестрелки, в результате которой, как утверждается, погибли 31-летний сотрудник IT-компании Андрей Зельцер и офицер КГБ.

Видео было опубликовано во вторник. Тогда же власти Беларуси представили свою версию событий, согласно которой Зельцер открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, которые взломали дверь в его квартиру в Минске по подозрению в том, что в ней находятся люди, связанные с терроризмом.

Ряд комментаторов в Беларуси сомневается в подлинности видео, считая его постановкой. В то же время, видные представители белорусской оппозиции прокомментировали его как реальное. В частности, находящийся за границей бывший кандидат в президенты Валерий Цепкало обвинил в случившемся режим Александра Лукашенко, а действия Зельцера не стал осуждать, заявив, что они стали "примером того, как надо бороться". За эти слова против Цепкало в Беларуси возбудили очередное уголовное дело.