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Правозащитники потребовали от ЕС расследовать пытки в России

Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин и его информатор Сергей Савельев

Президент ассоциации Liberté (Свобода) Пьер Хаффнер и основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин в прямом эфире потребовали от Европейского комитета по предупреждению пыток (ЕКПП) и главы комиссии Совета Европы по правам человека провести расследование пыток в учреждениях ФСИН России.

Правозащитники заявили, что выходят из соглашения с ЕКПП по конфиденциальности, и хотят, чтобы европейский регулятор начал влиять на российские власти. По словам Владимира Осечкина, осенью 2021 года представители Европейского комитета по предупреждению пыток побывали в России, располагая архивом, который вывез бывший заключенный Сергей Савельев. При этом европейские чиновники не посетили ни один регион, где в учреждениях ФСИН практикуют пытки. Правозащитники требуют " реформировать саму систему работы ЕКПП, потому что они ничего не предотвратили в России. Они регулярно посещали страну, их возили по "потемкинским деревням", - сказал Осечкин.

Он также отметил, что представители регулятора ни разу не встретились с информатором Сергеем Савельевым, который несколько месяцев живёт во Франции.

Европейский комитет по предупреждению пыток создан при Совете Европы. Члены ЕКПП посещают колонии, психоневрологические больницы и интернаты в странах, подписавших европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания. В частности, в 2019 году эксперты ЕКПП выявили случаи физического насилия над пациентами в психоневрологических интернатах Москвы и Бурятии.

  • В октябре 2021 глава проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что ему передали секретный архив видеозаписей из учреждений ФСИН. На 40 гигабайтах видео и фото, сделанных с тюремных камер наблюдения, зафиксированы пытки, избиения и акты изнасилования в отношении заключенных. Осечкин заявил, что спецслужбы использовали эти файлы в качестве компромата, чтобы иметь возможность манипулировать осужденными по своему желанию. Архив вывез из России бывший заключенный Сергей Савельев.
  • После публикации архива в Саратовской области возбудил несколько уголовных дел по фактам применения насилия к осужденным. Президент Владимир Путин отправил в отставку главу ФСИН России Александра Калашникова.
  • В декабре 2021 правозащитники получили вторую часть видеоархива ФСИН с доказательствами пыток в российских колониях, позже опубликовав часть кадров. По словам Владимира Осечкина Осечкина, речь шла об учреждениях ФСИН в Забайкалье, Красноярском и Приморском краях, а записи сделаны в 2016-2019 годах. Видеозаписи вывез из России сотрудник секретного подразделения ФСИН, имя которого не называется.

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