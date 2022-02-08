Правозащитники потребовали от ЕС расследовать пытки в России

Президент ассоциации Liberté (Свобода) Пьер Хаффнер и основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин в прямом эфире потребовали от Европейского комитета по предупреждению пыток (ЕКПП) и главы комиссии Совета Европы по правам человека провести расследование пыток в учреждениях ФСИН России.

Правозащитники заявили, что выходят из соглашения с ЕКПП по конфиденциальности, и хотят, чтобы европейский регулятор начал влиять на российские власти. По словам Владимира Осечкина, осенью 2021 года представители Европейского комитета по предупреждению пыток побывали в России, располагая архивом, который вывез бывший заключенный Сергей Савельев. При этом европейские чиновники не посетили ни один регион, где в учреждениях ФСИН практикуют пытки. Правозащитники требуют " реформировать саму систему работы ЕКПП, потому что они ничего не предотвратили в России. Они регулярно посещали страну, их возили по "потемкинским деревням", - сказал Осечкин.

Он также отметил, что представители регулятора ни разу не встретились с информатором Сергеем Савельевым, который несколько месяцев живёт во Франции.

Европейский комитет по предупреждению пыток создан при Совете Европы. Члены ЕКПП посещают колонии, психоневрологические больницы и интернаты в странах, подписавших европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания. В частности, в 2019 году эксперты ЕКПП выявили случаи физического насилия над пациентами в психоневрологических интернатах Москвы и Бурятии.