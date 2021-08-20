Меркель едет в Москву. Речь на переговорах зайдёт и о Навальном

Международная правозащитная организации Amnesty International выпустила специальное заявление в годовщину покушения на Алексея Навального. Это год позорной несправедливости, заявляют правозащитники, когда организаторы этого преступления остаются безнаказанными, а правительство России решило посадить самого Навального за решетку и начать безжалостную кампанию репрессий против его сторонников.



Amnesty International призывает российские власти немедленно и безоговорочно освободить Алексея Навального.

Правозащитники также обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая 20 августа встречается с президентом России Владимиром Путиным, не обойти стороной тему отравления Навального. В Amnesty International призвали Меркель продолжать добиваться от Москвы прозрачного и конкретного расследования преступления против оппозиционного политика.

20 августа – в годовщину покушения на Навального – канцлер ФРГ прилетит в Москву. Ожидается, что одной из главных тем переговоров будет завершение строительства газопровода "Северный поток-2", против которого активно выступали США и Украина. В частности, обещание Берлина добиться продления транзита российского газа через Украину после 2024 года.

Представитель Меркель Штеффан Зайберт подтвердил, что канцлер на переговорах с Путиным поднимет вопрос и о Навальном.

Меркель и Путин также обсудят ситуацию в Донбассе и выполнение минских соглашений. После Москвы канцлер отправится в Киев.

Канцлер Германии также будет говорить с Путиным о политической ситуации в России - в том числе, о Навальном и репрессиях российских властей в отношении оппозиции, считают эксперты.

Накануне в телефонном разговоре с Владимиром Путиным тему Навального поднял также президент Франции Эммануэль Макрон. Как говорится в сообщении Елисейского дворца, Макрон "призвал освободить Алексея Навального через год после покушения, жертвой которого он стал, в соответствии с решениями Европейского суда по правам человека". Также президент Франции высказал пожелание, чтобы выборы в Госдуму в сентябре прошли в соответствии со стандартами ОБСЕ. Среди других обсуждавшихся тем - Афганистан, Нагорный Карабах и Украина. Разговор продолжался более полутора часов. В сообщении Кремля об этом разговоре упоминание о Навальном отсутствует.

Алексей Навальный был отравлен 20 августа прошлого года. Из Омска, где он был госпитализирован, его переправили в Германию, где в его анализах обнаружили следы боевого отравляющего вещества из группы "Новичок". Меркель посещала российского оппозиционера в клинике "Шарите", где он лечился. Затем Навальный проходил в Германии реабилитацию. По возвращении в Россию 17 января Навальный был арестован и затем по решению суда отправлен в колонию по старому уголовному делу. МИД России в преддверии годовщины опубликовал заявление, в котором обвинил Германию в "провокации" в связи с делом Навального и в нежелании сотрудничать в расследовании случившегося. В Москве отрицают, что Навальный был отравлен в России. Из заявлений российских официальных лиц следует, что они считают, что Навальный или был отравлен уже в Германии, или же что никакого отравления не было, а результаты анализов подделали или выдумали.