Правозащитники сообщили о гибели в Иране 20 протестующих

В Иране во время протестов погибли как минимум 20 человек. Об этом сообщает иранская правозащитная организация Human Rights Activists News Agency (HRANA).

Один из погибших, по данным правозащитников, был связан с правоохранительными органами. 51 человек получил травмы, большинство из которых – ранения от дроби и резиновых пуль.

По меньшей мере 990 участников протестов были задержаны. Правозащитники считают, что в реальности их число может быть больше.

Протесты начались 28 декабря на фоне экономического кризиса, обвала национальной валюты и роста инфляции. По информации HRANA, за восемь дней демонстрации прошли по меньшей мере в 222 населенных пунктах, а протестующие не имели единого требования или лозунга. В частности, они высказывали недовольство экономической ситуацией, критиковали методы управления и ограничение прав и свобод граждан.

Силовые органы подавляют протесты с применением огнестрельного оружия, слезоточивого газа и водомётов.