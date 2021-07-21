В ОНК сообщили о признании "казанского стрелка" невменяемым

Ильназ Галявиев, который 11 мая открыл стрельбу в казанской школе, убив 9 человек, был невменяемым во время совершения преступления. К такому выводу, как сообщает газета Общественной наблюдательной комиссии, пришли эксперты Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского.

Однако после появления информации ОНК Следственный комитет сообщил, что психолого-психиатрическая экспертиза Галявиева ещё не завершена, у следствия нет медицинского заключения, передаёт РИА "Новости".

О том, что Галявиева 12 июня доставили в один из следственных изоляторов Москвы для проведения психолого-психиатрической экспертизы сообщал ранее секретарь ОНК Алексей Мельников. Тогда же он говорил,что Галявиев полностью признаёт вину.

Утром 11 мая бывший ученик казанской школы №175 19-летний Ильназ Галявиев, вооружённый легально приобретённым охотничьим ружьём, зашёл в школьное здание и открыл стрельбу. Погибли девять человек – семь учеников и два преподавателя, более тридцати человек пострадали. Галявиев сдался полиции. На первом допросе он заявил, что около двух месяцев назад понял, что является Богом, и "начал ненавидеть всех". Галявиеву предъявили обвинение по статье об убийстве двух и более лиц. Ему грозит пожизненное заключение. Суд арестовал его. Во время судебного заседания Галявиев заявил, что "абсолютно уверен в справедливости и обоснованности своих действий", тяжёлыми заболеваниями не страдает и не возражает против своего заключения.

Ранее в Следственном комитете подтвердили появившуюся в СМИ информацию о том, что в 2020 году Ильназу Галявиеву был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга, и что он неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями.

В СК подчеркнули, что текущее состояние Галявиева "характеризуется неадекватным поведением, что препятствует полноценному проведению следственных действий с ним".

Кроме того, по данным СМИ, Галявиев стоит на учёте как склонный к суициду.