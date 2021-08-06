Правозащитница Арина Гинзбург умерла в Париже, ей было 83

В пятницу, 6 августа, в Париже умерла Арина Гинзбург, филолог, правозащитница, журналист, жена диссидента Александра Гинзбурга (1936–2002).



Арина (Ирина) Сергеевна Алтынова родилась в 1937 году в Москве, в 1959 году окончила филологический факультет МГУ, защитила диплом по творчеству Достоевского. Её первым мужем был лингвист Александр Жолковский. В 1960–1967 годах работала в МГУ на кафедре русского языка для иностранцев.

В 1968 году Арина Гинзбург участвовала в петиционной кампании вокруг "Процесса четырех" (Гинзбурга, Галанскова, Добровольского и Лашковой). Публиковалась в самиздате, подготовила сборники "История одной голодовки" (1968) и "Калуга, июль 1978". Занималась организацией помощи политзаключенным, с 1974 года участвовала в деятельности Фонда помощи политзаключенным, в 1977–1980 годах была распорядителем фонда.



Арина Гинзбург подписала письма в защиту диссидентов Габриэля Суперфина (1974) и Сергея Ковалева (1976), заявление ко Дню прав человека (1975). Подвергалась преследованиям со стороны властей — была отстранена от преподавательской работы, у нее проводились обыски по делу мужа, к ней применялся домашний арест.

В 1980 году была вынуждена уехать из СССР вслед за высланным ранее мужем Александром Гинзбургом. Жила в Париже. Работала заместителем главного редактора газеты "Русская мысль" (1980–1997), европейским корреспондентом радиостанции "Голос Америки" (1982–1990).

О фотографии на фоне афиши спектакля "Зэки".

В интервью Радио Свобода в 2016 году Арина Гинзбург вспоминала:

"...в 1980 году в Нью-Йорке поставили спектакль, который назывался Zeks. Это история нашей свадьбы [...] замечательный спектакль, в котором американцы прекрасно играли голодающих зэков. У нас сохранилась от этого красивая афиша, которую делали тоже русские художники-эмигранты. Это был такой небольшой бродвейский театр, в котором на втором этаже шла пьеса Zeks, а на первом этаже шел спектакль под названием Sex. И все смеялись, что первый этаж был полупустой, зато на втором был полный сбор". (Полный текст этого интервью опубликован на сайте Радио Свобода в материале "Жених из СИЗО" (2016 год).