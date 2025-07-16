Правозащитница Эфрос из-за нового закона закрывает проект "Сказки"

Журналистка и правозащитница Елена Эфрос сообщила о закрытии группы "Сказки", участники которой писали сказки для российских политзаключённых.

Как написала Эфрос, решение принято из-за принятого 15 июля Госдумой закона, по которому для признания объединения экстремистским будет достаточно вступившего в силу обвинительного приговора по статье об экстремизме в отношении хотя бы одного члена объединения. Это существенное ужесточение по сравнению с действующим законодательством, по которому для этого требуется отдельное судебное решение о запрете деятельности организации.

"В группе почти четыре тысячи участников. Я не могу гарантировать, что ни один из них не проходит по статье 282.1. Да, группа закрытая, но, опять же, я не могу быть уверена, что среди этих четырех тысяч нет случайных (или "неслучайных") людей. И я не хочу последствий для всех остальных и для себя, любимой", – написала Эфрос на своей странице в фейсбуке.

Законопроект накануне был принят Госдумой в третьем чтении наряду с другими законами, ужесточающими ответственность за деятельность, которую российские власти считают экстремистской.

Проект "Сказки для политзаключённых" появился в декабре 2015 года, рассказывала Елена Эфрос изданию "Бумага". Как пишет Эфрос, впоследствии появилось много инициатив по написанию писем политзаключённых, однако проект "Сказки" был одним из первых.

Дочь Елены Эфрос, режиссёр Евгения Беркович, вместе с драматургом Светланой Петрийчук в июле 2024 года были приговорены к 6 годам колонии каждая по делу об оправдании терроризма из-за спектакля "Финист Ясный Сокол". Сейчас Беркович находится в колонии.