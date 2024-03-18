Правозащитницу Котляр приговорили к штрафу в 450 тысяч рублей

Суд в Обнинске приговорил правозащитницу из Калужской области Татьяну Котляр к штрафу в 450 тысяч рублей по обвинению в фиктивной регистрации иностранцев. Об этом сообщил бывший глава предвыборного штаба Бориса Надеждина в Калуге Константин Ларионов, о приговоре также пишет "Медуза". Прокуратура требовала для 72-летней правозащитницы реального срока - полтора года колонии-поселения.

Котляр, главу калужского областного движения "За права человека", неоднократно судили по тому же обвинению. По версии прокуратуры, с 2009 года она зарегистрировала в двух своих квартирах более 10 тысяч иностранцев. По предыдущему делу в июне 2023 года её обязали выплатить 650 тысяч рублей. Сторона обвинения утверждала, что штрафы не действуют, и для "исправления" подсудимой необходимо более жёсткое наказание.

Правозащитница не отрицает, что регистрирует людей, находящихся в сложных жизненных ситуациях, как иностранцев так и граждан России, в своём жилье бесплатно, чтобы помочь им. "Это не обязательно мигранты, это вполне себе может быть уроженец Калужской области, утративший жильё или бывший заключенный, который освободился и выяснил, что ему негде жить. В связи с отсутствием штампа в паспорте, их права постоянно нарушаются", - говорила она в интервью "ОВД-Инфо".