Правые побеждают. Итоги выборов в Италии для Европы, России, Украины

В воскресенье Италия избрала новый парламент. Подсчет голосов продолжается, но в целом итоги ясны: как и предсказывали опросы, победила правоцентристская коалиция. По предварительным данным на утро понедельника, партия "Братья Италии" получила более 26% голосов избирателей, еще около 18% принесли другие партии коалиции. Главный конкурент правых – Демократическая партия – набрала менее 20%, а популярное недавно "Движение пяти звезд" (получавшее до трети голосов избирателей) – только 15% голосов. Остальные голоса разделили несколько мелких партий и движений, сообщает телеканал Настоящее Время.



Из-за особенностей процедуры выборов в Италии, где часть депутатов и сенаторов избираются по мажоритарной системе, не дотянувшая до половины голосов правоцентристская коалиция получила абсолютное большинство мест как Палате депутатов, так и в Сенате – около 240 из 400 и 120 из 206 соответственно.

В отличие от Швеции, где победившие на недавних выборах правые имеют много противоречий между собой, партии правой коалиции в Италии заранее договорились о сотрудничестве в парламенте и при формировании кабинета.

Это значит, что уже через месяц в стране появится первое за 11 лет правое правительство. А устойчивое правое большинство в итальянском парламенте, вероятно, избавит страну от сложных политических игр, которые привели к частой смене правительств и премьеров после прошлых выборов. Кроме того, впервые в истории Италии кресло премьер-министра, вероятно, займет женщина – 45-летняя Джорджа Мелони.

Сборная правых

Успех правым в первую очередь обеспечил взлет популярности партии "Братья Италии".

В декабре 2012 года несколько политиков из объединения "Народ свободы" Сильвио Берлускони договорились с боссом, что мирно выйдут из его организации и создадут свою – существенно более правую. В качестве ее названия была выбрана первая строка гимна Италии (Fratelli d’Italia) – чтобы подчеркнуть патриотические взгляды организаторов.

Уже весной 2013 года новая партия "Братья Италии" получила 1,96% голосов на выборах в парламент и провела девять своих депутатов в нижнюю палату. За следующие несколько лет "Братья" собрали под свое крыло массу правых политиков и резко расширили избирательную базу.

В Италии даже политика похожа на футбол



В Италии политики очень легко меняют партийную принадлежность. Здесь каждый политик имеет группу поддержки – избирателей на региональном или федеральном уровне, готовых голосовать за него лично, под каким бы партийным брендом он ни выступал.



Партии же напоминают футбольные клубы: у них есть название (бренд), источники финансирования и "легенда" (идеология), но состав постоянно меняется. Одни "игроки" остаются в партии на многие годы, других привлекают на одни выборы, чтобы усилить "команду", третьи сами ищут, кому предложить своих избирателей в обмен на проходное место в партийном списке.



Искусство партийного строительства в Италии заключается в умении собрать "команду" из политиков, которые за счет своей избирательной базы обеспечат максимальный результат на выборах для всей партии. Причем в "команду" большой партии могут входить не только отдельные политики, но и мелкие партии, которые, в свою очередь, могут состоять из еще более мелких.

На выборы 2018 года "Братья Италии" шли как серьезная сила, имевшая в своих рядах мэров, президентов регионов, сенаторов и десятки политиков, перешедших из других партий. "Братья" получили 4,4% голосов избирателей, что обеспечило им 32 места в Палате депутатов и 18 мест в Сенате Италии. На следующий год партия впервые получила шесть мест в Европарламенте.

В следующие четыре года Италия пережила ковид, экономические проблемы и три правительства при "подвешенном" парламенте, в котором ни одна партия или устойчивая коалиция не имели большинства. За это время поддержка "Братьев Италии", находившихся в оппозиции, по опросам, выросла до 24-26%. Поэтому внеочередные выборы, объявленные после распада очередного правительства, пришлись "Братьям" как нельзя кстати.

Наконец, осенью 2022 года ультраправая партия стала одной из двух главных политических сил страны и возглавила правящую коалицию.

Не фашисты, а консерваторы?

Многие журналисты и политические аналитики называют "Братьев Италии" неофашистами или постфашистами (в контексте итальянского фашизма, а не германского национал-социализма). Дело в том, что среди множества партий и политиков, сформировавших современный вариант "команды" "Братьев", действительно есть люди, пришедшие из откровенно неофашистских организаций (они не запрещены в Италии). Неудивительно, что в прессе периодически всплывают скандальные высказывания "Братьев" – от прямого признания своих фашистских взглядов до привычной для современной Италии осторожной формулы "Муссолини делал и что-то хорошее". Кстати, потомки Муссолини участвовали недавно в различных выборах именно при поддержке "Братьев Италии" (например, внучка Муссолини Ракеле Муссолини дважды избиралась от "Братьев" в городской совет Рима, а один из его дальних родственников в 2019 году пытался избраться в Европарламент, но проиграл).

Даже лидер партии Джорджа Мелони в молодости состояла в Итальянском социальном движении – организации, созданной в 1946 году ветеранами фашистской партии Бенито Муссолини. Впрочем, к началу 1990-х, когда юная Джорджа начинала политическую карьеру, участники Движения больше напоминали американских консервативных республиканцев с легкой ностальгией по "старым добрым временам Дуче", чем пламенных сторонников Муссолини. Повзрослевшая Мелони перешла в "Народ свободы" к Сильвио Берлускони и в 31 год стала министром по делам молодежи в его правительстве.

Нынешние взгляды "Братьев Италии" довольно радикальны даже для правых партий, но не выходят за рамки национал-консервативных и традиционалистских. Девиз партии: "Бог, страна и семья" – описывает их довольно точно.

"Братья Италии" выступают против признания гей-браков и даже гражданских союзов гей-пар, не раз на разных уровнях голосовали против законопроектов, поддерживающих ЛГБТ-движение. Также они не хотят упрощения процедур, связанных с абортами, но не против самой возможности прерывания беременности.

Партия имеет четкую антииммигрантскую политику, выступает против широкого предоставления гражданства легальным иммигрантам и считает, что незаконных иммигрантов нужно высылать из страны. В целом "Братья" хотят сохранения "традиционной Италии" – патриотичной, консервативной и католической. Однако они поддерживают участие Италии в Евросоюзе и НАТО, параллельно критикуя европейские структуры за излишнюю бюрократичность.

В международных вопросах партия изначально придерживалась "рациональной" позиции. Безусловно поддерживая НАТО и усиление роли Италии в Европе, она выступала за сохранение отношений с Россией. Более того, исследователи считали ее одной из самых пророссийских партий в Европе. Тем не менее сразу после начала войны России против Украины "Братья Италии" встали на сторону Украины и остаются на этих позициях.

Пророссийские силы в меньшинстве

В правоцентристскую коалицию, помимо ультраправых "Братьев Италии", входят право-популистская партия "Лига" Маттео Сальвини, правоцентристская "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони и почти центристская "Мы с Италией" Маурицио Лупи. Последняя, впрочем, совсем небольшая, поэтому можно говорить о тройственном союзе Мелони – Сальвини – Берлускони.

В отличие от Джорджи Мелони, ее коллеги по коалиции в прошлые годы успели отметиться явной пророссийской позицией. Маттео Сальвини в 2017 году даже подписал договор о сотрудничестве между "Лигой Севера" (как тогда называлась его партия) и "Единой Россией". А сейчас он, хоть и негативно относится к российскому вторжению в Украину, сомневается в эффективности европейских санкций, говоря, что они слишком сильно вредят самой Европе.

Давние же приятельские отношения между 86-летним Сильвио Берлускони и Владимиром Путиным и вовсе не секрет. Буквально перед самыми выборами Берлускони сказал, что изначально Путин хотел лишь сместить Зеленского и поставить "правительство достойных людей".

Тем не менее вряд ли стоит ожидать существенных изменений в политике Италии в отношении России и Украины. Во-первых, война многое изменила во взглядах и риторике европейских правых – вставать на сторону агрессора никто не хочет. Во-вторых, Джорджа Мелони и "Братья Италии" играют лидирующую роль в правом альянсе, и в твердости их проевропейской и пронатовской позиции сомнений нет.

Совпадение интересов, несовпадение амбиций

Правая коалиция перед выборами представила рамочное соглашение из 15 пунктов, которое можно рассматривать как предварительную программу работы будущего правительства. Среди приоритетов: усиление Италии в Европе – как политическое, так и экономическое, упрощение отношений между гражданином и государством (меньше бюрократии, меньше налогов), экономическая поддержка семьи и рождаемости, борьба с преступностью и нелегальной иммиграцией.

Кроме того, коалиция хочет сделать выборы президента Италии общенародными (сейчас он избирается парламентом). Но для этого ей необходимо будет получить 2/3 голосов в поддержку инициативы в обеих палатах парламента.

Во многом все три партии имеют похожие взгляды. "Лига" несколько более радикальна в отношении иммиграции и имеет неоднозначную репутацию внутри Италии, так как партия изначально представляла интересы северных регионов, жестко противопоставляя их южным. Вероятно, "Лига" при формировании правительства захочет контролировать вопросы иммиграции и борьбы с преступностью. "Вперед, Италия" потеряла былой запал и на фоне молодых конкурентов смотрится несколько устаревшей. Зато у них хорошо проработана экономическая программа, включающая обширную приватизацию. Берлускони будет заинтересован во влиянии на экономический блок правительства, полагают аналитики.



И все же будущее правого альянса в итальянской политике не так безоблачно, как может показаться на основе близости их взглядов. Помимо стратегических и идеологических вопросов, есть текущие проблемы – рост цен и энергетический кризис. И здесь у партий взгляды расходятся. Маттео Сальвини из "Лиги" считает, что не надо бояться тратить бюджетные средства, в том числе кредитные, на поддержку бизнесов и людей. Как он сказал в интервью Radio Capital: "Я лучше выложу 30 млрд [евро] долга на стол сейчас [на поддержку бизнеса], чем 100 млрд через два месяца на выплаты безработным". Остальные партии, по его словам, пока не готовы к прямым государственным интервенциям в экономику.

Не стоит преуменьшать и личные амбиции политиков. Если Берлускони уже трижды был премьер-министром, то Сальвини доходил только до поста министра внутренних дел и вице-премьера. Со временем он может решить, что не хуже Джорджи Мелони справится с ролью главы правительства, и попытается собрать свою группу поддержки в парламенте. Внезапное появление новых альянсов – обычное дело в итальянской политике. Но пока три партии, собравшие самую правую в послевоенной Италии коалицию, готовятся к пяти годам правления, которые могут серьезно изменить жизнь страны.