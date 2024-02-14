“Праздник частной жизни”. День святого Валентина в России

14 февраля во многих странах мира отмечают День святого Валентина. Он же – День всех влюбленных. В его основе – христианская традиция. День святого Валентина есть в католических святцах. Однако праздник давно стал более светским, чем религиозным. В России День всех влюбленных тоже укоренился, правда, широкого распространения не получил. Тем не менее, каждый год накануне 14 февраля звучат настойчивые призывы прекратить праздновать Валентинов день как идеологически чуждый для России.

Согласно церковным преданиям, подвижник веры Валентин вопреки воле римского императора благословлял на брак христианские пары, за что и претерпел. В память об этом в католическом мире возникла традиция обмениваться подарками и признаваться в любви в день памяти святого. Символ романтического праздника – украшенные сердечками открытки “валентинки”. В православии святого Валентина тоже почитают, но делают это в другой день, летом и куда более скромно.

Казалось бы, и к происхождению, и к содержанию праздника невозможно придраться. Он не языческий, и он укрепляет межличностную коммуникацию, однако патриарх Московский и всея Руси Кирилл в очередной раз заклеймил День всех влюбленных как противоречащий традиционным ценностям:

Празднование Дня святого Валентина остается пропагандой отношений, не имеющих ничего общего с настоящей любовью

“Немалые вопросы вызывает празднование импортированного с Запада так называемого Дня святого Валентина, который, несмотря на все попытки его облагородить, все равно остается пропагандой отношений, не имеющих ничего общего с настоящей любовью. Популярность этого праздника связана с распространением идеи свободной любви – свободной от всякой ответственности за близкого человека, за жизнь будущих детей, которые приверженцам своим свободным отношениям оказываются ненужными", – сказал глава РПЦ.

Патриарх призвал как можно реже упоминать праздник, дабы искоренить его: "Почему это вносится в наше культурное пространство? Нужно задать вопрос в первую очередь тем, кто содействует привнесению этих всех медиапродуктов в нашу информационную среду".

Первый зампредседателя Комитета Государственной думы по защите семьи Татьяна Буцкая заверила, что День всех влюбленных законодатели запрещать не собираются, хотя и поощрять его тоже не готовы:

– Сложно запретить то, что не является государственным, официальным праздником. Поэтому в отношении Дня святого Валентина не рассматривается никакого запрета. Другое дело, надо помнить, что очень многое в свое время к нам проникало с Запада. В 90-е и начале двухтысячных годов к нам пришли различные прозападные организации. Нам дали различные новые стандарты. Вот и с этим праздником идея сразу зашла. Когда нам это вбросили, мы поначалу это искренне поддержали. Мы же за все хорошее! За любовь и дружбу. Но когда разобрались в сути праздника, его значение стало падать.

Нужно взять лучшее из праздника, который не близок нашим традиционным ценностям, и перенести такие моменты в празднование Дня семьи, любви и верности

Когда ты смотришь на суммы, которые тратятся на подарки на День святого Валентина, убеждаешься, что это чрезвычайно коммерческий праздник. В России средний чек равен четырем тысячам рублей. Так что понятно, почему его нам предложили. Но сейчас все больше людей убеждается, что глубины тут нет. Глубина есть в Дне семьи, любви и верности, приуроченном ко дню памяти русских святых Петра и Февронии. Этот праздник с каждым годом становится все более нашим и родным. В нем понятие подлинной любви, а тут всего лишь легкая влюбленность. День святого Валентина – про легкость отношений и про ветреность. Подумать только, люди признаются, что могут поздравлять несколько человек сразу! Нам нужно взять все лучшее из праздника, который не близок нашим традиционным ценностям, и перенести такие моменты в празднование Дня семьи, любви и верности. Многие используют День святого Валентина для того, чтобы в первый раз признаться в любви. Мы можем ввести такую традицию для 8 июля, устроить такую всероссийскую акцию, ведь святые Петр и Феврония – это покровители супружества.

Сошлюсь на опросы. С Днем святого Валентина поздравляют и возлюбленных, и родителей, и друзей, и коллег. Всем шлют валентинки. Вот вам и коммерческая составляющая. Нет в этом глубины, – говорит Татьяна Буцкая.

У психолога Киры Меркун – совсем другие объяснения того, почему праздник пришел в Россию. По ее мнению, дело совсем не в успешных маркетинговых ходах и желании бизнеса наживаться на подарках. И в самом деле, никому в Государственной думе не пришло в голову возмущаться, скажем, новогодним ажиотажем, когда покупатели тратят не сопоставимые с Днем Валентина суммы:

–У нас в 90-е годы появилась мода на все иностранное. Границы открылись, и нам было интересно все, что происходит в большом мире. Это вызвало оживление, эйфорию, энтузиазм. На волне этих обновлений пришел и праздник День святого Валентина. Я думаю, одной из причин его востребованности стало то, что это был праздник частной жизни, не обремененный советской идеологией, от которой все устали. Это все-таки не 8 марта и не 23 февраля.

В символику этого праздника включены разные способы выражения эмоций. В первую очередь, это праздник флирта. Порой кажется, что это не День святого Валентина, а День святого Купидона: можно послать "валентинку" и кого-то заинтриговать или освежить уже существующие отношения. Мое личное знакомство с Америкой началось как раз в День святого Валентина. Я удивилась, как много "валентинок" дарят. Это совсем не интимный праздник, а просто веселый карнавал любви, когда можно легитимно выражать симпатии.

В России праздник прижился, но, по моим наблюдениям, сейчас любые праздники стали меньше отмечать. Причина – в общем депрессивном настроении, когда не хочется ни Нового года, ни дни рождения праздновать.

– Во всяком случае, многие стараются это делать без былого размаха. Даже в социальных сетях поздравления стали более короткими и сдержанными.

– Конечно. Неприлично фонтанировать и веселиться, когда такая беда, такой траурный период. Кстати, и в магазинах я в этом году не заметила какой-то маркетинговой вакханалии. Во всяком случае, в продуктовом отделе я не увидела традиционных наборов конфет с сердечками. Возможно, происходит вытеснение Дня святого Валентина на уровне распоряжений городского начальства. Иное дело – так называемый “китайский Новый год”. Его ни с того ни с сего в Москве впервые стали праздновать с размахом. На это были потрачены большие силы. Весь центр города увешен красными фонариками, драконами и гирляндами. Как водится, нам навязывают сверху новые привычки частной жизни. Думаю, что на уровне государства есть надежда, что будут вытеснять эти западные привычки массовыми гуляньями и гастрономическим разгулом. Китайская кухня широко представлена на уличных ярмарках. Можно и поглазеть, и угоститься. Горожан пытаются приучить к новой символике, буквально прикармливая. Другое дело – получится это или нет. Думаю, многолетняя необременительная, легкая и веселая привычка рассылать "валентинки" выживет в офисной жизни. Это все-таки праздник довольной жизнью молодежи и во многом праздник офисных сотрудников. Там, где существуют какие-то команды и коллективы, праздник отмечается сообща.

– С подачи РПЦ не так давно был учрежден государственный праздник – День муромских святых Петра и Февронии. Содержательно он перекликается с Валентиновым днем. Почему же он только на официальном уровне отмечается? Никаких проявлений, что называется, снизу я не замечала.

– Конечно, на уровне освоения бюджета будут устраивать соответствующие мероприятия. Потом отчитаются и галочки поставят. Но надо помнить, что это праздник не только любви, но и верности. В нем слишком большой запрос на преданность, столь ценимую в государствах, построенных на жесткой дисциплине, где есть иерархия и подчинение. Поэтому если любовь ассоциируется со свободой, счастьем, гармонией, возможностью выбора и успеха, то тут другой ценностный ряд. День Святого Валентина больше перекликается с ожиданиями молодых. Любовь – это более легкая и счастливая история, чем предполагается в ортодоксальном православии, где преданность и клятва верности являются краеугольным камнем для отношений. Поклялся однажды – и потом уже ничего не изменить.

– И все же трудно понять, почему у патриарха Кирилла и его единомышленников такая нервная реакция на все эти "валентинки", сувениры и романтические ужины. Кому могут навредить самодельные картинки с пронзенными стрелой сердцами, которыми обмениваются мальчики и девочки в школах? В конце концов, это вполне невинный и уж точно далекий от политики праздник.

Власти ведут себя довольно стереотипно. Все, что связано с частной жизнью, вызывает страшное раздражение

– В последнее время власти ведут себя довольно стереотипно. Все, что связано с частной жизнью или какими-то частными инициативами (даже пресловутая "голая вечеринка"), вызывает страшное раздражение. Возможно, это связано с мобилизацией общества на тяжелую военную жизнь, которая требует аскезы, отказа от личного в пользу общественного, в пользу государственного. Требует смирения и добровольного жертвоприношения. А день Святого Валентина – это совсем про другое: про свободу, любовь, счастье. Это в чистом виде частная инициатива: ты можешь "валентинку" дарить, а можешь – нет. Ты можешь получать ее, а можешь – нет. Это просто игра воображения. Поэтому вызывает раздражение все, что вне государственного контроля. То, что нельзя как-то эксплуатировать. Что не заканчивается, в конце концов, мобилизацией и готовностью служить государству.

– Нет ли здесь еще и другой причины – все-таки эта традиция пришла с Запада?

– Да, конечно! Любое западное влияние теперь вызывает раздражение. И это при том, что западные ценности были успешно усвоены и старой путинской элитой, и вообще населением. К примеру, ценности, связанные с концепцией личного успеха. И вот наступило время, когда власти только тем и заняты, что ищут поводы для новых запретов и новых регуляций. Самое простое – это запретить западный праздник и на этом примере показать, что все, кто еще рассчитывает на какую-то другую жизнь, должны про это забыть. Времена суровые. По их логике, раз идет война с Западом, то можно считать предательством празднование Дня всех влюбленных. По их логике, это возмутительное проявление недальновидности и свободомыслия, – говорит Кира Меркун.