"Празднуйте свободу и любовь!" Алсу Курмашева встретила Новый год в СИЗО

Владимир Зеленский считает главными стратегическими задачей Украины контроль в Черном море и изоляцию оккупированного Крыма;
Кто может быть организатором взрывов в иранском городе Керман, в результате которых погибли более ста человек;
В России начал действовать закон о налоге на доход по банковским вкладам;
Еврокомиссия угрожает оштрафовать социальную сеть X за распространение дезинформации;
Муж арестованной в России журналистки Радио Свобода Алсу Курмашевой Павел Буторин о борьбе за ее освобождение.
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