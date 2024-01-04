"Празднуйте свободу и любовь!" Алсу Курмашева встретила Новый год в СИЗО

Владимир Зеленский считает главными стратегическими задачей Украины контроль в Черном море и изоляцию оккупированного Крыма;

Кто может быть организатором взрывов в иранском городе Керман, в результате которых погибли более ста человек;

В России начал действовать закон о налоге на доход по банковским вкладам;

Еврокомиссия угрожает оштрафовать социальную сеть X за распространение дезинформации;

Муж арестованной в России журналистки Радио Свобода Алсу Курмашевой Павел Буторин о борьбе за ее освобождение.