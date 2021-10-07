Председатель Верховной рады Украины Разумков отправлен в отставку

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков отправлен депутатами в отставку. Её инициировала партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа".

За отставку проголосовали больше депутатов, чем ожидалось – 284 при необходимых 226. Её поддержало не только большинство членов фракции "Слуга народа", но и ряд других депутатских групп, включая сторонников Юлии Тимошенко. Против были сторонники Петра Порошенко и считающаяся пророссийской "Оппозиционная платформа за жизнь".

Отставку Разумкова, который был одним из ближайших соратников Зеленского во время его избирательной кампании в 2019 году и возглавлял список "Слуги народа" на выборах в Раду, называют следствием его конфликта с Офисом президента. Сторонники Зеленского обвиняют Разумкова в том, что он саботировал некоторые инициативы президента, в частности закон о "деолигархизации", и считают, что у главы Рады появились собственные политические амбиции вплоть до борьбы за пост президента.

Отставка главы Рады была фактически предрешена после того, как во вторник депутаты отстранили его от ведения заседаний. В своём выступлении в четверг Разумков обвинил власти в отказе от принципов верховенства закона и наступлении на свободу слова.

Он также намекнул на недавнее расследование так называемого "Архива Пандоры", в котором говорилось об офшорах, предположительно, связанных с президентом Зеленским. "Всегда тяжело подниматься и идти против системы. Но если это единственный правильный выбор, то его нужно делать", – заявил Разумков. О своих дальнейших политических планах он пока не объявлял.

Ожидается, что уже сегодня Рада может избрать нового председателя – по всей видимости, им будет представитель "Слуги народа" Руслан Стефанчук, ранее бывший заместителем Разумкова.