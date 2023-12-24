Представители ЕС и Британии призвали усилить поддержку Украины

Высокопоставленные представители ЕС и Великобритании призвали к увеличению поддержки Украины в противостоянии с Россией - на фоне перехвата российскими инициативы на ряде направлений фронта и неясности с дальнейшим финансированием помощи Украине со стороны США.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в интервью The Guardian в частности заявил, что российский президент Владимир Путин, по его мнению, "решил продолжать войну до окончательной победы". По словам Борреля, "если мы не изменим курс быстро, если мы не мобилизуем все наши возможности, это позволит Путину выиграть войну в Украине". Какие конкретно шаги имеет в виду Боррель, неясно. На саммите ЕС в декабре 2023 году из-за позиции Венгрии Евросоюз не смог согласовать выделение на помощь Украине 50 миллиардов евро. К этому вопросу лидеры стран ЕС вернутся в январе.

По мнению Борреля, возможная победа России в Украине поставит под угрозу само существование ЕС. Он подчеркнул, что Россия всегда была "империей", а не национальным государством, и, следовательно, представляет собой угрозу своим соседям и в конечном счёте Европе.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс в свою очередь заявил в интервью The Sunday Times, что Запад не может позволить России победить Украину. По словам Шаппса, необходимо увеличить оборонные бюджеты и обеспечить Украину всем необходимым, поскольку успех России, по его мнению, будет сигналом слабости Запада и силы диктатур.

К такой же аргументации прибегает и президент США Джо Байден, обосновывая необходимость выделения средств на помощь Украине. Конгресс, однако, в нынешнем году из-за разногласий не смог принять соответствующий законопроект. Ожидается, что обсуждение продолжится в январе.

Газета The New York Times со ссылкой на источники накануне писала, что президент России, сохраняя воинственную риторику, зондирует почву относительно возможности "заморозки" конфликта в Украине по текущей линии фронта. По словам источников, Путин готов объявить это "победой" - если под контролем России останутся занятые ей сейчас украинские территории. Издание отмечает, что маловероятно, что Украина пойдёт на такой вариант, кроме того, у США есть сомнения в искренности намерений Путина.

Российский президент в последнее время не раз утверждал, что Россия не угрожает странам НАТО и не намерена на них нападать. Российские власти, впрочем, вплоть до широкомасштабного вторжения в Украину заявляли об отсутствии планов такого вторжения, а потом назвали его превентивным ударом.