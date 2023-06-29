Представители Минобороны и МЧС создадут программу для школьников

В российских школах с нового учебного года в 2024 году вместо ОБЖ появится предмет "Основа безопасности и защита родины", программу к которому составят сотрудники Минобороны. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на замглавы департамента госполитики и управления в сфере общего образования.

По словам чиновницы, за создание новой образовательной программы будет отвечать "рабочая группа" с представителями Минобороны и МЧС. У предмета также появится свой учебник.

Замену традиционного школьного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) на "Основы безопасности и защита родины" ранее анонсировал министр просвещения Сергей Кравцов.