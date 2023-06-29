Представители Минобороны и МЧС создадут программу для школьников

В российских школах с нового учебного года в 2024 году вместо ОБЖ появится предмет "Основа безопасности и защита родины", программу к которому составят сотрудники Минобороны. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на замглавы департамента госполитики и управления в сфере общего образования.
По словам чиновницы, за создание новой образовательной программы будет отвечать "рабочая группа" с представителями Минобороны и МЧС. У предмета также появится свой учебник.
Замену традиционного школьного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) на "Основы безопасности и защита родины" ранее анонсировал министр просвещения Сергей Кравцов.
- В июне издательство "Просвещение" выпустило учебник ОБЖ с модулем начальной военной подготовки для учащихся десятого класса. Модули по военно-профессиональной деятельности и основам обороны государства также вошли в учебную программу ОБЖ для 11 класса.
- Еще до образовательных реформ 2023 года базовая военная подготовка для мальчиков-старшеклассников входила в школьный курс ОБЖ.
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