Представители стран ЕС единогласно одобрили законопроект об ИИ

Страны Европейского Союза в пятницу, после длительных переговоров, единогласно одобрили законопроект об искусственном интеллекте, сообщает издание Politico. Проект предусматривает запрет на некоторые технологии ИИ, строго ограничивает технологии "высокого риска" и ограничивает самые передовые модели требованием соблюдать прозрачность и проводить строгое тестирование новинок.

Таким образом, Европейский Союз стал первым международным объединением, одобрившим обязательные правила внедрения технологий ИИ.

Издание Politico, отмечает, что в декабре политики ЕС объявили о достижении компромисса по тексту законопроекта об ИИ. Тогда это было воспринято как новаторский шаг в мире, где быстро распространяются инструменты ChatGPT от компании-разработчика OpenAI и Bard от компании Google.

Однако за последние недели Германия, Франция и Австрия дали понять, что на голосовании 2 февраля могут выступить против. Вена критиковала положения о защите данных, Париж и Берлин предупредили, что правила подорвут позиции передовых европейских разработчиков, среди которых французский Mistral и немецкий Aleph Alpha. Италия — хранила молчание. И всё это создавало обстановку неуверенности, говорится в публикации.

В конце концов, вопрос был решён посредством не чуждой Евросоюзу смеси пиар-наступления и дипломатических маневров. Европейская Комиссия усилила давление, наскоро учредив Управление искусственного интеллекта ЕС — именно этому органу поручено обеспечить соблюдение Закона об искусственном интеллекте.

Закон ещё нуждается в официальном одобрении Европейского парламента. Планируется, что текст будет утвержден на уровне комитета через две недели, а пленарное голосование ожидается в апреле.

Недовольные законодатели, выступающие за конфиденциальность, все еще могут попытаться помешать продвижению закона, предлагая поправки, которые, в случае их принятия, потребуют дополнительных переговоров с Советом. Но большинство людей, которые работали над Законом об искусственном интеллекте в парламенте, уверены, что закон будет принят без изменений.