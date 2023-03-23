Представитель Белого дома назвал пилота РФ, протаранившего дрон, идиотом

Представитель совета национальной безопасности США Джон Кирби назвал "идиотами" российских лётчиков, в результате действий которых несколько дней назад упал в море американский беспилотный аппарат MQ-9 Reaper.

На брифинге в Белом доме Кирби спросили, что он думает о том, что в России лётчиков, участвовавших в инциденте с беспилотником, чествуют как национальных героев.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу вручил двум пилотам истребителей Су-27, которые 14 марта перехватили американский беспилотник над Чёрным морем, ордена Мужества. Имена лётчиков пресс-служба Минобороны не сообщила.

"Я не знаю ни одной армии, ни одного военно-воздушного флота в мире, который наградил бы летчика за столкновение с беспилотником. Если это храбрость, тогда, я думаю, у них другое определение этого понятия. Это смешно и оскорбительно", — сказал Кирби.

Он отметил, что США не знают, действовал ли пилот, протаранивший беспилотник, сознательно. В "худшем случае", по словам Кирби, он "злонамеренно подвергал себя и американскую собственность большому риску", в "лучшем случае" — "просто идиот".

Ранее Пентагон опубликовал видео случившегося, на котором видно, как российский истребитель проносится рядом с разведывательным беспилотником и поливает его авиационным топливом. Момент столкновения на видео не попал, но в нём есть кадр, на котором виден погнутый винт беспилотника, очевидно, в результате физического контакта с истребителем. Российское Минобороны утверждает, что истребители стремились не допустить проникновения беспилотника в район у побережья аннексированного Крыма, объявленный Россией запретной зоной (США её не признают). При этом в Москве заявляют, что пилоты не таранили дрон, а он упал сам "в результате резкого маневрирования". Официально США не заявляют, что российские пилоты действовали умышленно, и говорят об их непрофессионализме.