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Представитель МИД России назвала решение ЕСПЧ "политизированным"

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

ЕСПЧ принял политизированное решение, отступив от собственной практики, по делу о гибели в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Выступая на брифинге для журналистов во второник, она отметила, что решение Страсбургского суда вызывает вопросы и по существу выводов, и с точки зрения судебной процедуры и позиции самого суда.

Захарова считает решение ЕСПЧ очередным свидетельством, что этот суд стремится внести свою лепту в атмосферу русофобии, ставшей, по её словам, "популярной в некоторых западных государствах".

Россия ответственна за отравление Литвиненко полонием
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Россия ответственна за отравление Литвиненко полонием

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Мария Захарова пообещала, что правовую оценку решению ЕСПЧ даст Генпрокуратура России.

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