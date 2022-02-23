Предупредительный выстрел. Кто попал в санкционные списки

Президент США Джо Байден 22 февраля назвал признание президентом России Владимиром Путиным независимости сепаратистских республик Донбасса и ввод на их территорию российских войск началом вторжения в соседнюю страну. Он также объявил о введении новых санкций в отношении российских чиновников, бизнесменов и компаний. Кто именно попал под санкции и что они означают?

Президент Байден отметил, что США введут ограничительные меры против представителей российских элит, а также членов их семей, против двух государственных банков – ВЭБ и "военного банка". Речь идёт о Промсвязьбанке, который считается опорным банком российского военно-промышленного комплекса. Ограничения затронут также суверенный долг России. Помимо США, о введении санкций в отношении российских физических и юридических лиц заявили ЕС, Великобритания и некоторые другие ведущие страны мира.

Ответ на признание так называемых "ДНР" и "ЛНР" и ратификацию российским парламентом договоров о дружбе и взаимопомощи с этими не признанными остальным миром образованиями последовал незамедлительно. Практически все развитые страны расценили происходящее как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, а также норм международного права.

Уже с 23 февраля вступают в силу санкции, введенные накануне США, Великобританией, Евросоюзом, отдельными его странами, а также Японией и Канадой. Пока единственное ограничение, которое касается всех без исключения россиян, – запрет Польши въезжать в страну гражданам России, даже если они собираются использовать польскую территорию для транзита в другие страны. Все остальные санкции носят более "точечный" характер.

Президент США Джо Байден объявил о расширении запрета на операции с российским госдолгом. До настоящего времени действовали ограничения на участие в первичном размещении российских гособлигаций. Теперь американские граждане и финансовые институты не смогут проводить операции и на вторичном рынке.

Кроме того, Байден объявил о заморозке активов и остановке всех операций с двумя российскими финансовыми организациями – Промсвязьбанком и ВЭБом. Первый является опорным банком Министерства обороны РФ. Через него проходит финансирование львиной доли контрактов в рамках гособоронзаказа, и к тому, что это один из первых претендентов на включение во все санкционные списки, все были готовы.

Зато меры в отношении госкорпорации ВЭБ.РФ стали для многих неожиданными. В этой структуре российские власти консолидировали практически все существующие в стране "институты развития". Большинство из них (включая "Фабрику проектного финансирования", завод "Ангстрем", Российский экспортный центр и даже футбольный клуб ЦСКА), также попали под ограничения. Проблема в том, что помимо инвестирования денег в инфраструктурные и "прорывные" проекты, ВЭБ еще и управляет финансовыми и экспортными кредитами, которые Россия предоставляет другим странам. А также является оператором российского внешнего государственного долга.

Правда, Федеральное казначейство США выпустило в пользу ВЭБа особую лицензию. Она позволяет госкорпорации продолжить обслуживание внешних долговых обязательств Минфина, выпущенных до 1 марта 2022 года – вплоть до погашения последних таких обязательств. Так что обслуживать госдолг ВЭБ сможет. А вот для того, чтобы оперировать выданными Россией межгосударственными кредитами, по всей видимости, придется создавать другую структуру.

Объявил американский президент и о персональных санкциях. Список пополнили три сына видных российских чиновников: вице-президент ВТБ Денис Бортников (сын директора ФСБ Александра Бортникова), президент Промсвязьбанка Петр Фрадков (сын экс-премьера и бывшего директора Службы внешней разведки Михаила Фрадкова), а также глава VK Group Владимир Кириенко (сын замглавы кремлевской администрации Сергея Кириенко). Все их счета и активы должны быть заблокированы. Въезд на территорию США им закрыт. Кроме того все, кто будет иметь хоть какие-то дел, включая продажу товаров и предоставление услуг, с попавшими под ограничения лицами, сами окажутся под санкциями.

Упомянул Байден и о совместных с Германией усилиях, направленных на блокировку газопровода "Северный поток –2". А канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что в свете последних действий России процедура сертификации трубопровода не может быть продолжена.

Меры, о которых объявил в британском парламенте премьер-министр страны Борис Джонсон, также направлены против ряда российских финансовых институтов и людей из окружения Путина. Пока речь о пяти российских банках ("Россия", Промсвязьбанк, Генбанк, Черноморский банк развития, Индустриальный сберегательный банк) и трех российских гражданах – Геннадии Тимченко, Игоре и Борисе Ротенбергах.

Если говорить о персональных санкциях, пока самый представительный и внушительный вписок составили Евросоюз и Канада. Запрет на въезд и блокировка активов ждет всех депутатов Государственной Думы, которые голосовали за признание "ДНР" и "ЛНР". В Европе этим не ограничились и подготовили список из 27 физических и юридических лиц, против которых также вводятся ограничения. В него попали и высокопоставленные чиновники, включая главу администрации президента Антона Вайно, вице-премьеров Марата Хуснуллина и Дмитрия Григоренко, министра экономики Максим Решетников.

Присутствует там и высшее военное руководство во главе с министром обороны Сергеем Шойгу. Нашлось в списке место и главе ВЭБ.РФ Игорю Шувалову, и хозяину ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, и главе ВТБ Андрею Костину. Равно как и "цвету" российской пропаганды: Маргарите Симоньян, Владимиру Соловьеву, Петру Толстому.

Любопытно, что российский фондовый рынок отреагировал на санкции положительно. Отвесное падение акций остановилось. Доллар опустился сначала ниже 80, а потом и 79 рублей. Оясняется это тем, что существенного ущерба российской экономике или обычным гражданам все эти меры не наносят.

Однако не следует забывать, что все это не более чем "предупредительный выстрел в воздух". Это весьма недвусмысленно дали понять и американский президент, и премьеры Великобритании, Японии и Канады, и глава европейской дипломатии – все, кто так или иначе говорили о санкциях. В запасе они оставили достаточно "патронов", чтобы наращивать санкционное давление, вплоть до введения самых жестких, так называемых "ядерных" ограничений, которые ударят по всей мировой экономике, но по российской – сильнее всего.