Предвыборные пряники Путина. Почему для раздачи денег не лучшее время

Сколько путинская команда раздаст денег перед выборами и сколько вернет за счет повышения налогов и акцизов, почему финансовый блок российских властей полтора года назад был против "вертолетных денег", а теперь молчит? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

На прошлой неделе Международный валютный фонд (МВФ) совершил крупнейшее за всю историю своего существования распределение между своими участниками специальных прав заимствования или СДР. В общей сложности страны мира получат 456 миллиардов СДР на 650 миллиардов долларов.

Полная видеоверсия программы:

Раздавать их будут не всем поровну, а в соответствии с квотой каждой страны в фонде. В свою очередь размеры квот зависят от вклада конкретной страны в мировую экономику. Так что большие или богатые получат больше, чем маленькие и бедные. Думаю, стоит пару слов сказать о том, что из себя представляют эти самые специальные права заимствования и как их можно использовать.

Фактически это своеобразная наднациональная мировая валюта, которую эмитирует МВФ. Она обеспечена вкладами участников фонда. Созданы СДР были специально, чтобы формировать резервы Центральных банков. Фактически это корзина из 5 основных мировых валют. Ее пересматривают раз в пять лет. В похожем виде – виртуальной расчетной единицы, привязанной к нескольким курсам – изначально существовала единая европейская валюта. Вот только евро удалось стать настоящими деньгами, а положить в кошелек наднациональную мировую валюту от МВФ пока не получится.

Купить на деньги МВФ ничего нельзя – не для того они предназначены

Последний раз состав СДР пересмотрели 1 октября 2016 года. Тогда в "корзину" впервые добавили китайский юань. Хотя доля его является довольно скромной для второй экономики мира и составляет немногим более 10 процентов. Купить на деньги МВФ ничего нельзя – не для того они предназначены. Однако их в любой момент можно обменять на любую валюта из "корзины" по текущему курсу.

Насколько выгодно держать резервы именно в СДР, судите сами. Появились они в 1969 году. Тогда синтетическая валюта МВФ обменивалась на один доллар, который был привязан к золоту. Один грамм стоил доллар и 12 центов. За прошедшие десятилетия СДР укрепились к американской валюте на 40 с лишним процентов. Но к золоту подешевели в 50 с лишним раз. Однако вернусь к сути.

Львиная доля средств распределяется в пользу тех, для кого эти деньги никакой роли не сыграют

Вся эта история с раздачей денег МВФ – как бы это помягче сказать – удивительна, с какой стороны на нее ни посмотри. Во-первых, не вполне очевидна своевременность такого шага. Он был уместен и помог бы большинству стран мира года полтора назад, когда останавливались производства, рушились логистические связи, а мировая экономика пребывала в состоянии свободного падения. Тогда большинство государств – что развитых, что не очень – с перепугу запустили печатные станки и параллельно стали наращивать внутренний и внешний госдолг.

Во-вторых, даже сейчас раздача денег могла бы сыграть позитивную роль, если средства шли странам, которые оказались в преддефолтном состоянии. Но львиная доля средств распределяется в пользу тех, для кого эти деньги никакой роли не сыграют. Например, почти шестую часть от 650 миллиардов долларов получат США. 112 миллиардов, конечно, на дороге не валяются. Но это меньше, чем американский Федеральный резерв печатает в месяц для выкупа облигаций. Это же относится и к Евросоюзу, Японии, Китаю и даже России.

Ну получил российский Центробанк СДР на 18 миллиардов долларов. Учел их в своих резервах, которых и без того было без малого на 600 миллиардов. Зачем ему столько – тайна сия велика. Государственный внешний долг почти в 10 раз меньше. И даже с учетом задолженности корпоративного и банковского сектора все-равно на 600 миллиардов никак не набирается. По последним данным того же ЦБ – 464 миллиарда долларов. Обеспечивать импорт? Но даже при почти нулевых ценах на нефть во втором квартале прошлого года экспорт оставался выше импорта. И вообще страна вторую пятилетку живет под лозунгом импортозамещения. Так что упорное наращивание международных резервов никакому разумному объяснению не поддается. Хотя ситуация очевидным образом меняется. Денег у государства уже столько, что продолжать пополнять "кубышку", убеждая всех затянуть пояса, уже просто опасно. Особенно перед выборами.

Этого вполне достаточно, чтобы в российский, с позволения сказать, парламент мышь лишняя не проскочила

17 сентября в России начнется трехдневное голосование. Среди выборов разного уровня главные – в Государственную думу VIII созыва. Путинская команда к ним подготовилась заранее. Политическое и информационное пространство зачистили до зеркального блеска. Основную несистемную оппозицию объявили нежелательными экстремистами. Независимые СМИ – иностранными агентами. Кого-то посадили. Кто-то сам решил "уйти в подполье" или покинуть страну. По идее, уже этого было бы вполне достаточно, чтобы в российский, с позволения сказать, парламент мышь лишняя не проскочила. Тем более, что голосование растянуто на три дня, а в шести регионах будет проводиться и в интернете.

Так что устраивать "спецоперации" со вбросом бюллетеней и обороной избирательных урн от слишком любопытных наблюдателей уже не требуется. Нарисуют любой заказанный в администрации Путина результат. Все это прекрасно понимают. Поэтому легитимность предстоящего "голосования за блок коммунистов и беспартийных" – так в свое время называли выборы в Верховный совет СССР – мягко говоря, не на высоте. Ее уровень не сильно выше прошлогоднего голосования за Александра Лукашенко в соседней Беларуси. Думаю, даже в Кремле в какой-то момент поняли, что несколько перестарались.

Благо с деньгами сейчас никаких проблем нет

На фоне падения доверия ко всем ветвям власти объяснить сокрушительную победу "Единой России" было бы непросто. Решение нашли простое и незамысловатое – выборы банально купить. Благо с деньгами сейчас никаких проблем нет. Придумывать для сплочения нации какой-нибудь очередной "крымнаш", рискуя оказаться в совсем уж полной изоляции, никакой нужды сейчас нет.

Параметры "сделки века" беспрецедентны:

Скажу сразу, я вовсе не против того, чтобы пенсионеры, военные или семьи с детьми школьного возраста получили от государства какие-то выплаты.

Их главным аргументом были высокие инфляционные риски

Скорее, наоборот. Многие смогут себе позволить новую куртку или лишнюю пару обуви на зиму. Проблем с этими выплатами две. Во-первых, все то, о чем я говорил о своевременности раздачи денег Международным валютном фондом, справедливо и в данном конкретном случае. Полтора года назад, на фоне обвала платежеспособного спроса, можно было раздавать и единоразово по 10 тысяч, и по 10 тысяч в месяц. Причем, всем без исключения. К чему, кстати, призывали Сергей Гуриев и другие либеральные экономисты.

Но тогда глава Министерства финансов Антон Силуанов и председатель Банка России Эльвира Набиуллина встали грудью и заявили свое категорическое "нет". И не из-за того, что денег у них тогда не было, а сейчас появились. Их главным аргументом были высокие инфляционные риски, связанные с раздачей "вертолетных" денег.

Теперь же, когда ни ЦБ, ни правительство вот уже полгода не в состоянии обуздать рост цен, Путину вдруг пришла в голову светлая идея раздать половине населения страны по 10-15 тысяч. А Антон Германович и Эльвира Сахипзадовна скромно молчат в тряпочку.

Во-вторых, разовые выплаты могут улучшить настроение граждан и статистику по реальным располагаемым доходам. Но глупо ждать от таких мер системного решения проблемы неравенства или бедности. Системные же меры правительства пока направлены в ровно противоположную сторону. Напомню, со следующего года снова повышаются налоги и акцизы. Только с граждан власти намерены собирать дополнительно по 200 миллиардов рублей в год. Это примерно столько, сколько получили в последний раз все семьи с детьми школьного возраста.

Есть еще один момент. Он непосредственно к экономике не относится, но на ее состоянии сказывается самым непосредственным образом. Такие вот незапланированные, ничем не обусловленные, кроме хорошего настроения Владимира Путина, единовременные выплаты закрепляют сложившуюся в России порочную модель взаимоотношений между государством и гражданами. В ней правитель всевластен. Может денег подкинуть, а может на смерть послать. Может ли в такой модели родиться конкурентоспособная инновационная экономика, решайте сами.

Другие темы новой программы "Деньги на Свободе" с Максимом Блантом:

Деньги на бирже. Что мешает остановить печатный станок.