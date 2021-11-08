Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Прекращён выпуск украинского англоязычного издания The Kyiv Post

Одесский бизнесмен Аднан Киван

The Kyiv Post, крупнейшее украинское независимое издание на английском языке, неожиданно прекратило работу - после 26 лет регулярного выхода в свет.

Конфликт разгорелся между редакционным коллективом и владельцем издания. Бизнесмен Аднан Киван, имеющий интересы не только в медийном пространстве, но и в строительстве и торговле недвижимостью, 8 ноября объявил о закрытии газеты. Он уточнил, что перерыв в выходе газеты The Kyiv Post будет временным. Предприниматель на назвал причины своего решения.

"Мы надеемся возобновить выход газеты, у которой будет и новый размах, и лучшее качество", заявил Аднан Киван.

Издание The Kyiv Post выступало с критикой critical украинского политического руководства по поводу замедления реформ и непримиримой борьбы с коррупцией. Газета была важным средством информации для иностранцев, работающих в стране, в частности, для дипломатов и других сотрудников иностранных представительств.

Газета "Украинская правда" рассказала о реакции Офиса президента Украины на сообщения о закрытии The Kyiv Post. Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что в Офисе президента неприятно удивлены тем, что глава государства обвиняется в содействии закрытию украинского англоязычного издания The Kyiv Post.

Представить современное медиаполе Украины без The Kyiv Post невозможно, говорится в публикации "Украинской правды", которая цитирует слова пресс-секретаря президента Зеленского. "26 лет это издание не только знакомило иностранцев с нашей страной, но и обретало безупречную репутацию высокими стандартами работы".

Больше новостей Радио Свобода в видеосюжетах:

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG