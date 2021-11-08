Прекращён выпуск украинского англоязычного издания The Kyiv Post

The Kyiv Post, крупнейшее украинское независимое издание на английском языке, неожиданно прекратило работу - после 26 лет регулярного выхода в свет.

Конфликт разгорелся между редакционным коллективом и владельцем издания. Бизнесмен Аднан Киван, имеющий интересы не только в медийном пространстве, но и в строительстве и торговле недвижимостью, 8 ноября объявил о закрытии газеты. Он уточнил, что перерыв в выходе газеты The Kyiv Post будет временным. Предприниматель на назвал причины своего решения.

"Мы надеемся возобновить выход газеты, у которой будет и новый размах, и лучшее качество", заявил Аднан Киван.

Издание The Kyiv Post выступало с критикой critical украинского политического руководства по поводу замедления реформ и непримиримой борьбы с коррупцией. Газета была важным средством информации для иностранцев, работающих в стране, в частности, для дипломатов и других сотрудников иностранных представительств.

Газета "Украинская правда" рассказала о реакции Офиса президента Украины на сообщения о закрытии The Kyiv Post. Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что в Офисе президента неприятно удивлены тем, что глава государства обвиняется в содействии закрытию украинского англоязычного издания The Kyiv Post.

Представить современное медиаполе Украины без The Kyiv Post невозможно, говорится в публикации "Украинской правды", которая цитирует слова пресс-секретаря президента Зеленского. "26 лет это издание не только знакомило иностранцев с нашей страной, но и обретало безупречную репутацию высокими стандартами работы".

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