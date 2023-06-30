Премия имени Льва Копелева за 2023 год присуждена народу Украины

Лауреатами ежегодной премии имени Льва Копелева за мир и права человека стали мэр Киева Виталий Кличко , его брат Владимир Кличко, парамедик Юлия Паевская (Тайра), которая провела три месяца в плену в в так называемой "ДНР" и Харьковская правозащитная группа. В их лице награда за 2023 год присуждена украинскому народу, говорится в опубликованном в пятницу пресс-релизе фонда, передаёт "Немецкая волна".

"Братья Кличко, многократные чемпионы мира по боксу, борются в Украине против путинской армии, которая, нарушая все нормы международного права, ведёт безжалостную войну против украинского народа. Юлия Паевская помогала раненым и спасала жизни во время осады Мариуполя, снимала события с помощью нагрудной камеры и передала отснятый видеоматериал международным журналистам. Харьковская правозащитная группа оказывает поддержку внутренним беженцам и собирает факты и свидетельства о военных преступлениях, чтобы как можно скорее привлечь преступников к суду", - отмечается в документе.

Правозащитник Лев Копелев родился и вырос в Киеве и посвятил жизнь борьбе за мир и права человека. Общественная организация Форум Льва Копелева была основана в Кельне после его смерти в 1998 году.

Лауреатами премии в разные годы становились лидеры белорусской оппозиции Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало, российский медиа-ресурс "ОВД-Инфо", историк Юрий Дмитриев, общество "Мемориал", редакция "Новой газеты", сирийские врачи Аммар Закария и Абдулкадер Абдулрахим, российский социолог Лев Гудков, организация HALO Trust, занимающаяся обезвреживанием мин и Дрезденская инициатива по спасению беженцев в Средиземном море "Миссия Lifeline"

Вручение премии имени Льва Копелева состоится 22 октября в Кельне.