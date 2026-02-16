Семену Кочкину и проекту "Сердитая Чувашия" присудили премию имени Алексея Навального, сообщила вдова политика Юлия Навальная в своих соцсетях.

По ее словам, из бывшего телеграм-канала штаба Навального в Чебоксарах Кочкин и его небольшая команда смогли создать самое влиятельное и самое читаемое независимое медиа в Чувашии. "Медиаресурсы "Сердитой Чувашии" публикуют расследования о коррупции местных чиновников, рассказывают о проблемах региона, ведут учет жителей Чувашии, погибших на путинской войне, поддерживают инициативы, связанные с сохранением чувашского языка. Они не просто не отрываются от местной повестки, они задают ее, показывая наглядный пример, как в эмиграции можно делать действительно актуальное медиа о местных проблемах", – написала она.

Настоящее Время напоминает, что Кочкин возглавлял штаб Навального в Чувашии, в 2021 году уехал из России. В октябре 2022 года Минюст РФ объявил его "иностранным агентом", а в 2023 году стало известно, что против него возбудили уголовное дело о "дискредитации" российской армии. Поводом для дела стал пост в канале "Сердитая Чувашия" об уроженце Чувашии, начальнике Главного вычислительного центра Минобороны РФ Роберте Баранове, который руководил запуском ракет по Киеву. МВД России объявило Кочкина в розыск.

Премией имени Алексея Навального, как сообщается на сайте, отмечают тех, кто, "несмотря на преграды и риски, прокладывает путь к свободной и демократической Россиии". "Навальный не просто придумывал и воплощал идеи — он выстраивал вокруг них сообщество неравнодушных людей. Его пример доказывает, что даже один человек способен запустить волну изменений", – говорится в описании награды. В 2025 году лауреатом премии стала платформа взаимопомощи "Заодно".