Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Премьер Испании объявил о досрочных парламентских выборах

Педро Санчес

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о роспуске парламента и проведении 23 июля досрочных парламентских выборов.

Заявление главы правительства последовало после того, как его Испанская социалистическая рабочая партия неудачно выступила на региональных и муниципальных выборах в прошлое воскресенье.

По итогам голосования, в большинстве из 12 автономных сообществ, где состоялись выборы, победа досталась консервативной Народной партии – традиционному сопернику социалистов. За консерваторов проголосовали почти семь миллионов человек – это более 30% избирателей. Социалисты набрали чуть более шести миллионов голосов.

"Хотя вчерашние выборы имели местный и региональный масштаб, смысл голосования несет в себе послание, выходящее за эти рамки. Вот почему, как премьер-министр и глава партии, я лично принимаю результаты", — сказал Санчес.

Премьер сообщил, что проинформировал о своём решении главу государства короля Филиппа VI.

Ранее предполагалось, что всеобщие выборы в Испании пройдут в конце года.

Педро Санчес возглавил правительство Испании в июне 2018 года после того, как правительство его предшественника Мариано Рахоя получило вотум недоверия. С января 2020 года действует второй кабинет Санчеса.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG