Премьер Испании объявил о досрочных парламентских выборах

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о роспуске парламента и проведении 23 июля досрочных парламентских выборов.

Заявление главы правительства последовало после того, как его Испанская социалистическая рабочая партия неудачно выступила на региональных и муниципальных выборах в прошлое воскресенье.

По итогам голосования, в большинстве из 12 автономных сообществ, где состоялись выборы, победа досталась консервативной Народной партии – традиционному сопернику социалистов. За консерваторов проголосовали почти семь миллионов человек – это более 30% избирателей. Социалисты набрали чуть более шести миллионов голосов.

"Хотя вчерашние выборы имели местный и региональный масштаб, смысл голосования несет в себе послание, выходящее за эти рамки. Вот почему, как премьер-министр и глава партии, я лично принимаю результаты", — сказал Санчес.

Премьер сообщил, что проинформировал о своём решении главу государства короля Филиппа VI.

Ранее предполагалось, что всеобщие выборы в Испании пройдут в конце года.

Педро Санчес возглавил правительство Испании в июне 2018 года после того, как правительство его предшественника Мариано Рахоя получило вотум недоверия. С января 2020 года действует второй кабинет Санчеса.