Премьер Испании Санчес готовится помиловать сепаратистов

Премьер-министр Испании Педро Санчес готовится в ближайшие дни помиловать заключённых лидеров провалившейся в 2017 году попытки отделения от Испании. Как пишет Reuters, Санчес сделал ставку на достижение политического компромисса, чтобы упрочить своё политическое наследие.

Результаты опросов общественного мнения показывают, что около 60 процентов жителей Испании, равно как и главные испанские оппозиционные партии, возражают против освобождения девяти политиков и активистов сепаратистского движения. В 2019 году они были приговорены к длительным срокам тюремного заключения за причастность к крупным манифестациям в 2017 году. Тогда же были отмечены и акты насилия при столкновениях демонстрантов с полицией.

Санчес считает, что помилование могло бы способствовать оживлению экономики и успешному выполнению программы общенациональной вакцинации против Vovid-19.