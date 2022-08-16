Премьер Латвии: ВНЖ россиян будет продлеваться лишь в "редких случаях"

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что для россиян временный вид на жительство в стране будет продлеваться лишь в редких случаях. По его словам, такой договоренности достигла правящая коалиция.

Что будет относиться к этим случаям Кариньш не уточнил, добавив лишь, что каждый из них будет рассматриваться индивидуально. Кроме того, как заявил премьер, россиянам надо будет доказать свою "антивоенную позицию".

В свою очередь в МИД Латвии пояснили, что к исключительным случаям могут быть отнесены браки с гражданами Латвии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил запретить выдачу шенгенских виз гражданам России, поскольку большинство из них поддерживают российскую военную агрессию против его страны и несут за неё, по мнению президента, коллективную ответственность. Вокруг этого предложения развернулась широкая общественная дискуссия.

Власти Латвии, Литвы и Эстонии в той или иной степени поддержали ограничительные меры против россиян. Так, накануне президент Латвии Эгил Левитс призвал аннулировать уже выданные виды на жительство и визы тем гражданам РФ, кто поддерживает войну в Украине.