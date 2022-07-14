Президент Италии не принял отставку премьера Марио Драги

Президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку премьер-министра Марио Драги.

Незадолго до этого итальянский премьер заявил о намерении покинуть пост. Поводом Драги назвал отказ "Движения пяти звёзд" – одной из партий правящей коалиции – принять участие в голосовании в сенате о доверии правительству. Этим они формально обозначили выход из парламентского большинства.

По словам Драги, больше нет той части национального единства, которая поддерживала правительство с момента создания. Удерживать коалицию ультиматумами не имеет смысла, подчеркнул премьер.

Ранее в четверг в итальянском сенате – верхней палате парламента – состоялось голосование, на котором парламентарии подтвердили доверие правительству во главе с Драги. "За" вотум доверия проголосовали 172 сенатора, 39 выступили против. "Движение пяти звёзд" в голосовании не участвовало.

Драги возглавил кабинет министров Италии в феврале прошлого года.

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