Джастин Трюдо публично извинился перед Владимиром Зеленским

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принёс публичные извинения от лица Канады за участие бывшего гитлеровца, 98-летнего ветерана дивизии СС "Галиция" Ярослава Гунька, в парламентском мероприятии, на котором выступал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщил телеканал CBS.

"Это было ужасным надругательством над памятью миллионов жертв Холокоста", - заявил Трюдо. По его словам, чествование бывшего солдата Ярослава Гунька было "глубоко болезненным" для евреев, поляков, ромов, представителей ЛГБТ-сообщества и других жертв дискриминации, погибших от нацистского режима во Второй мировой войне.

"Все мы, кто находились в минувшую пятницу в зале Палаты общин, глубоко сожалеем о том, что стоя аплодировали, не имея представления о контексте происходящего", - обратился Трюдо к репортёрам с кратким заявлением для СМИ.

Канада приносит глубокие извинения Владимиру Зеленскому, который был запечатлён на видео, когда весь зал, по неведению, аплодировал приглашённому на мероприятие ветерану-эсэсовцу. Канадский премьер с сожалением отметил, что российская пропаганда воспользовалась этим видео в своих интересах.

Лидер консерваторов в Палате общин Пьер Пуальевр ранее заявил, что приглашение украинского нацистского ветерана в парламент во время исторического выступления президента Владимира Зеленского - это "самый крупный единичный случай дипломатического конфуза в истории страны".

Пуальевр обвинил премьера Трюдо в произошедшем, несмотря на заявление спикера палаты Энтони Рота, взявшего на себя всю полноту ответственности.

Официальные извинения премьер-министра Канады Джастина Трюдо были направлены президенту Украины Владимиру Зеленскому по дипломатическим каналам.