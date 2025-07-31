Премьер-министр Литвы заявил об отставке из-за скандала

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас уходит в отставку. Об этом утром в четверг сообщил президент страны Гитанас Науседа.

Впоследствии сообщение подтвердил пресс-секретарь Палуцкаса. Было опубликовано также заявление от имени премьера. Причиной отставки стал коррупционный скандал.

В своём заявлении Палуцкас "признаёт ошибки в прошлом", подчёркивая при этом, что "на посту премьера действовал честно" и "не допустил серьёзных нарушений", - сообщает LRT. Причиной своего решения он назвал атаки на его близких.

Палуцкас покинет также пост главы Социал-демократической партии - ведущей силы правящей коалиции. Президент подтвердил, что поручит консультации по формированию нового правительства кому-то из представителей этой партии.

Ранее Науседа дал Палуцкасу две недели для того, чтобы он ответил на выдвинутые против него подозрения в коррупции. Премьер после этого заявил, что уходит в отпуск.

Скандал, приведший к отставке премьера, начался после того, как журналисты-расследователи сообщили, что компания, основанная Палуцкасом и его бизнес-партнёром, получила льготный кредит в 200 тысяч евро уже после назначения Палуцкаса премьером. Впоследствии появились и другие публикации о возможной коррупции в окружении премьера. В частности утверждалось, что компания, связанная с семьёй Палуцкаса, получила субсидии от ЕС, большую часть которых потратила на закупки у его же компании.

Палуцкас возглавил коалиционное правительство в декабре прошлого года после победы социал-демократов на выборах. В правящую коалицию вошла ещё одна партия – Демократический союз "Во имя Литвы". Сейчас её представители говорят, что нужны новые переговоры о коалиции.



