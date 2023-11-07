Премьер-министр Португалии ушёл в отставку из-за подозрений в коррупции

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта подал в отставку, после того как был заподозрен в коррупции. Об этом он заявил в телеобращении днём 7 ноября. По его словам, его должность не должна быть запятнана расследованием и несовместима с ним.

Во вторник следственный суд выдал ордер на арест главы администрации Кошты Витора Эшкарии, был проведён обыск в зданиях правительства и частных компаний. Уголовное дело связано с проектами зелёной энергетики и добычей лития для аккумуляторов на севере страны.

Среди подозреваемых – министр инфраструктуры Жуан Галамба, министр окружающей среды Дуарте Кордейру и его предшественник на этом посту Жуан Педру Матуш Фернандеш, сообщают местные СМИ.

Отставка Кошты уже принята президентом. Теперь ему нужно назначить нового премьер-министра из Социалистической партии, которой принадлежит Кошта, или распустить парламент и объявить новые выборы. Решение об этом будет принято в ходе консультаций с политическими партиями, начавшейся в 17:30 по местному времени (20:30 по Москве).