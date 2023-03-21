Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в Киев

Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл сегодня в Киев, передаёт японское информационное агентство Kyodo. Заранее о визите не сообщалось.

Кисида получил приглашение посетить Киев от президента Украины Владимира Зеленского во время участия украинского лидера в онлайн-саммите "Группы семи", посвященном годовщине российского вторжения в Украину. Япония сейчас председательствует в G-7.

Ожидается, что Кисида и Зеленский обсудят поддержку Японией послевоенного восстановления Украины. "Премьер-министр Кисида выразит президенту Зеленскому свое уважение за мужество и стойкость украинского народа, вставшего на защиту своей родины", - говорится в сообщении МИД Японии.

Из Киева японский премьер отправится в Польшу.

В конце февраля на глобальном форуме в Токио Кисида заявил, что Япония выделит Украине пакет помощи объёмом в 5,5 млрд долларов на восстановление разрушенной войной инфраструктуры.

За время войны Токио уже предоставил Киеву пакет финансовой помощи на 600 миллионов долларов, а также значительные объёмы гуманитарной помощи, общая стоимость которой тоже исчисляется сотнями миллионов долларов.

Япония присоединилась к решению США и Евросоюзу ввести санкции против России из-за ее вторжения в Украину. Страна запретила экспорт в Россию вакцин, медицинского оборудования и роботов. Также запрещен ввоз радиоактивных материалов, оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа. Кроме этого, власти Японии расширили список персональных санкций против российских граждан, компаний и банков.