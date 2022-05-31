Премьер Польши: мы хотели бы ухода Путина, но сохранение Украины важнее

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что хотел бы отстранения от власти российского президента Владимира Путина, но признал, что само сохранение Украины в качестве независимого государства уже будет "победой" в нынешнем противостоянии с Россией.

В интервью британскому телеканалу Sky News Моравецкий сказал, что "Европа и свободный мир" не могут "проиграть эту войну", поскольку поражение в Украине сделает и другие страны уязвимыми перед угрозами и шантажом со стороны Путина. "Конечно, мы хотели бы, чтобы его полностью отстранили от власти, но он представляет собой грубую силу, а Россия является сверхдержавой, и если наконец Украина выживет как суверенное государство... это будет наша победа", - сказал Моравецкий. Сохранение независимости Украины он назвал "единственной целью и причиной", по которым Запад оказывает Киеву поддержку.

Ранее о том, что уход или отстранение Путина от власти могло бы положить конец войне и угрозам Западу со стороны России, заявлял ряд других политиков из ЕС и США, в частности глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. Выступая в апреле в Варшаве, президент США Джо Байден сказал о Путине: "Этот человек не может оставаться у власти". Госдепартамент, Белый Дом и сам Байден пояснили, что речь не идёт о том, что США добиваются отстранения Путина или смены режима в России, а лишь о выражении личного отношения Байдена к действиям российской армии в Украине, ответственность за которые несёт Путин.

Многочисленные представители российских властей утверждают, что отстранение Путина от власти в действительности является целью Запада.