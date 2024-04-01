Нетаньяху получил право запретить вещание Al-Jazeera в Израиле

Израильский парламент в понедельник проголосовал за принятие закона, позволяющего запретить в Израиле вещание и распространение иностранных медиа, "наносящих ущерб национальной безопасности".



RFI обращает внимание, что закон направлен прежде всего против катарского канала Al-Jazeera. Закон поддержали 70 депутатов кнессета, 10 проголосовали против. Таким образом, премьер-министр Биньямин Нетаньяху получил возможность запретить вещание катарского канала и распорядиться о закрытии бюро Al-Jazeera в Израиле.

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