Премьер Украины рассказал о результатах переговоров с Фицо

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам переговоров со своим словацким коллегой Робертом Фицо сообщил, что Словакия не будет блокировать выделение Украине 50 миллиардов евро от Евросоюза, а также покупку Киевом оружия у местного бизнеса. Об этом Шмыгаль сообщил в своем телерам-канале.

Он также заявил, что Украина намерена формировать взаимовыгодные отношения с правительством Словакии. Шмыгаль выразил уверенность, что встреча с Фицо "откроет новую страницу" в отношениях двух стран.

"Несмотря на разногласия, мы намерены сформировать с правительством Словакии политику "нового прагматизма", которая принесет пользу обоим государствам", – передает слова премьер-министра Украины Украинская служба Радио Свобода.

По итогам встречи Шмыгаль и Фицо подписали совместное заявление, в котором, в частности, отмечается поддержка Словакией евроинтеграции Украины, выражается поддержка "формулы мира" украинского президента Владимира Зеленского, а также отмечается важность участия Словакии в разминировании и восстановлении Украины.

Встреча премьер-министров Украины и Словакии прошла 24 января в Ужгороде. Накануне Фицо, отвечая на вопрос журналиста о том, было бы уместнее поехать в Киев, чтобы лучше понять войну России против Украины, заявил, что в украинской столице "абсолютно нормальная" жизнь и нет войны. Как отмечает Reuters, он сделал это заявление через несколько часов после того, как Киев подвергся обстрелу.

16 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что заручился поддержкой главы правительства Словакии Роберта Фицо по вопросу финансовой помощи Украине. Орбан выступает против выделения Украине 50 миллиардов евро в течение четырех лет непосредственно из бюджета ЕС. По его словам, страны Евросоюза должны выделить на поддержку Украине средства из своих собственных бюджетов пропорционально объему своего ВВП.

Фицо тогда заявил, что Словакия поддержит предложения, с которыми Венгрия выступит на саммите ЕС 1 февраля, хотя прямо и не сказал, что заблокирует выделение 50 миллиардов из бюджета ЕС, если до голосования по этому вопросу все же дойдет.