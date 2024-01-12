Премьер Великобритании Сунак 12 января посещает Киев

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак посещает сегодня Киев. Визит, о котором не объявлялось заранее, проходит, несмотря на резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке - в ночь на 12 января Британия совместно с США нанесла авиаудары по объектам группировки хуситов в Йемене.

В заявлении британского премьераговорится, что Украина уже почти два года "борется с большой отвагой, чтобы отразить жестокое российское вторжение". Цель визита, по словам Сунака, показать, что Великобритания тоже не отступит и будет вместе с Украиной "в её мрачные часы и в лучшие времена в будущем".

Ожидается, что Сунак в Киеве объявит о том, что Великобритания в 2024 году предоставит Украине военную помощь в размере 2,5 миллиардов фунтов - что на 200 миллионов больше, чем в предыдущие два года.

Великобритания предоставит в 2024 году Украине военную помощь в размере 2,5 млрд фунтов - что на 200 миллионов фунтов больше, чем в предыдущие два года. Средства пойдут в частности на новые беспилотники, ракеты дальнего радиуса действия и морские дроны для Украины. Большая их часть будет произведена в Великобритании. Будут поставлены также средства ПВО и артиллерийские снаряды.

Предполагается, что будет подписано также соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в области безопасности, в том числе в сфере обмена разведданными и оборонной промышленности.

Сунак проведёт переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в последние два дня посетил с визитами страны Балтии. Литва, Эстония и Латвия заявили о новых пакетах помощи Украине, а также выразили ей поддержку в противостоянии российскому вторжению. На пресс-конференции в Риге Зеленский, поблагодарив страны Запада за помощь, призвал их к поставках Украине дополнительных средств ПВО, в частности комплексов "Пэтриот". По его словам, "нельзя спокойно спать", зная, что поставки "Пэтриотов" могли бы помочь спасти жизни мирных людей, в частности от обстрелов баллистическими ракетами.

В ночь на 12 января впервые за долгое время Воздушные силы Украины не сообщали об атаках российских ракет или беспилотников на тыловые районы страны.