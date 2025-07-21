Премьер Японии не хочет уходить — несмотря на поражение на выборах

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что не собирается подавать в отставку, несмотря на то, что правящая в стране Либерально-демократическая партия и её партнёры по коалиции потеряли большинство в верхней палате парламента (Палате советников) по итогам прошедших в воскресенье выборов.

Согласно предварительным результатам голосования, либерал-демократы и их союзники из партии "Комэйто" получат 47 из 124 мест, за которые шла борьба на выборах (переизбиралась половина верхней палаты). Для того, чтобы сохранить большинство, необходимо было получить не менее 50 мандатов.

Свой отказ уходить в отставку Исиба объяснил необходимостью решать "неотложные вопросы", такие как заключение торгового соглашения с США. Администрация Дональда Трампа собирается ввести на импорт из Японии повышенные таможенные пошлины в случае, если до 1 августа соглашение не будет достигнуто. Еще одной неотложной проблемой Исиба назвал резкий рост потребительских цен в Японии, который оказывает серьезное давление на четвертую по величине экономику мира.

Некоторые влиятельные члены ЛДП уже выразили мнение, что Исиба должен взять на себя ответственность за второе подряд поражение на выборах. В октябре прошлого года по итогам внеочередных выборов в нижнюю палату парламента коалиция, возглавляемая Либерально-демократической партией, впервые за 15 лет потеряла большинство и там. Исиба, однако, всё же смог остаться во главе кабинета.

Оппозиция рассматривает возможность вынесения вотума недоверия нынешнему правительству Японии.