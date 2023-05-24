Премьер Японии заявил об отсутствии планов по вступлению в НАТО

У Японии нет планов по вступлению в НАТО, однако вопрос по открытию офиса альянса в Токио обсуждается, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида на заседании правительства, передает Reuters.

По словам премьер-министра, у него нет данных, принято ли решение по открытию офиса НАТО в Японии. Кисида отметил, что Япония не планирует вступать в альянс в качестве постоянного или ассоциированного члена.

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в мае заявил о планах открыть в Токио представительство НАТО - первого в Азии офиса альянса. Хаяси подчеркнул, что военное вторжение России в Украину отражается на стабильности во всём мире. По его мнению, Япония должна укреплять безопасность своего региона. Хаяси заявил, что хоть страна и не входит в НАТО, открытие офиса будет свидетельствовать о тесном сотрудничестве сторон.

Генеральный директор НАТО Йенс Столтенберг подтвердил факт переговоров. Он назвал Японию близким и важным партнёром Североатлантического альянса.