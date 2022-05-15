Преподаватель РАНХиГС вынуждено уволился после поста о "позорной войне" 

От преподавателя Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы (ИОН РАНХиГС) Дениса Грекова потребовали написать заявление об увольнении из-за его публикации в интернете о войне в Украине, которую он назвал "позорной". Кроме того, в посте Греков сравнил Россию с Третьим рейхом, а Беларусь - с фашистской Италией.

Издание "Медиазона" отмечает, что на пост преподавателя пожаловалась его коллега, профессор кафедры Всеобщей истории ИОН РАНХиГС Наталия Таньшина. В своём телеграм-канала она опубликовала скриншот записи Грекова, заявив, что "когда есть такие воспитатели подрастающего поколения, нам никакие внешние враги не нужны".

После этого, как рассказал Греков, руководство вуза призвало его уволиться. Преподаватель согласился это сделать, поскольку, по его словам, не хотел "создавать повод для преследования своего вуза".