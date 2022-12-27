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Кандидату наук из Иваново грозит 5 лет колонии за пикеты против войны

Ольга Назаренко 

Кандидату медицинских наук, преподавательнице Ивановской государственной медицинской академии Ольге Назаренко предъявлены обвинения по двум статьям уголовного кодекса: о повторной дискредитации российской армии и о неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий, сообщает "ОВД-Инфо". Назаренко, которая в данный момент находится под подпиской о невыезде, грозит до 5 лет лишения свободы.

Поводом для возбуждения дел стали антивоенные листовки, которые женщина расклеила на улицах Иваново в августе и сентябре, а также несколько одиночных пикетов против войны в Украине и в поддержку политзаключённых.

Отмечается, что после возбуждения второго уголовного дела Назаренко отстранили от преподавания в медицинской академии.

  • В России с начала полномасштабной войны в Украине за участие в антивоенных митингах, пикетах, а также за посты в соцсетях были задержаны минимум 19 тысяч 443 человека. Это рекордная цифра задержанных по политическим мотивам за последние 10 лет.
  • Также с конца февраля, в особенности после того, как в марте в России были введены законы об уголовной и административной ответственности за так называемые фейки о российской армии и дискредитацию её действий, власти возбудили более 300 уголовных дел против граждан за их антивоенную позицию. На данный момент по уголовным делам вынесены уже 50 приговоров. Самые резонансные из них - наказания в виде 8 с половиной лет колонии для оппозиционного политика Ильи Яшина, и 6 лет и 11 месяцев - для московского муниципального депутата Алексея Горинова.

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