Кандидату наук из Иваново грозит 5 лет колонии за пикеты против войны

Кандидату медицинских наук, преподавательнице Ивановской государственной медицинской академии Ольге Назаренко предъявлены обвинения по двум статьям уголовного кодекса: о повторной дискредитации российской армии и о неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий, сообщает "ОВД-Инфо". Назаренко, которая в данный момент находится под подпиской о невыезде, грозит до 5 лет лишения свободы.

Поводом для возбуждения дел стали антивоенные листовки, которые женщина расклеила на улицах Иваново в августе и сентябре, а также несколько одиночных пикетов против войны в Украине и в поддержку политзаключённых.

Отмечается, что после возбуждения второго уголовного дела Назаренко отстранили от преподавания в медицинской академии.